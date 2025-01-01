[первые реплики]

оператор 911 911, в чём ваша беда?

замаскированный голос Мне надоели дела такими, какие они есть, а не такими, какими должны быть.

оператор 911 Это экстренный случай? Где вы находитесь?

замаскированный голос Это не важно, просто выслушайте меня.

оператор 911 Можете назвать своё имя?