Киноафиша Фильмы Детоксикация Цитаты из фильма Детоксикация

Цитаты из фильма Детоксикация

[первые реплики]
оператор 911 911, в чём ваша беда?
замаскированный голос Мне надоели дела такими, какие они есть, а не такими, какими должны быть.
оператор 911 Это экстренный случай? Где вы находитесь?
замаскированный голос Это не важно, просто выслушайте меня.
оператор 911 Можете назвать своё имя?
замаскированный голос Конечно, «Общий знаменатель», ваш обычный прохожий. Теперь не задавайте вопросов, иначе мне придётся сделать плохое. Сделав плохое, вы должны будете нести ответственность. Без прерываний. Это естественный отбор. Родиться, чтобы выиграть, родиться, чтобы проиграть, родиться, чтобы умереть — три ситуации, которые составляют всё в мире. Без вмешательства, но вмешательство происходит. Люди должны бояться важной задачи, которой я наслаждаюсь. Я не верю, что люди по природе своей плохи, совсем нет. Так что если убрать власть, даже полицию, тогда вы увидите жизнь такой, какой Бог её задумал. Мир хаоса и соотношений. Без правил слабые и больные исчезнут, улицы будут красны от крови — такова природа. Ещё одно тело будет найдено. Спасибо за уделённое время.
Doc Алкоголь — это медленное горение, но всё равно самоубийство.
[В той же сцене, где агента ФБР Джейка Мэллоя помещают в лечебницу из-за алкогольной зависимости, возникшей после утраты девушки, которую жестоко убил злодей в начале фильма]
[последние реплики]
Агент ФБР Джейк Мэллой Как рыбалка?
Хендрикс Ледяная.
FBI Agent Jake Malloy Ты здорово пинаешь их, когда они уже на дне, да?
Noah Я и стоя могу дать им по зубам.
FBI Agent Jake Malloy Ты никому никогда не сопротивлялся.
Noah Да? Зато я всегда рядом с женщинами своими.
Slater Не можешь уснуть? Не хотел тебя пугать.
FBI Agent Jake Malloy Я не знал.
Slater Что можно так сильно по кому-то скучать?
FBI Agent Jake Malloy Я этого не знал.
Slater Что надо помнить, Мэллой, так это то, что иногда по-настоящему плохие вещи в жизни делают тебя сильнее.
FBI Agent Jake Malloy Я не понимаю. Зачем ты через это проходишь?
McKenzie У тебя есть семья, Мэллои?
FBI Agent Jake Malloy Нет, нет.
McKenzie У меня тоже нет. Работа — это всё, что у меня осталось.
[пауза]
McKenzie Я не трус, знаешь ли.
FBI Agent Jake Malloy Я знаю. Но иногда надо себе напоминать.
McKenzie Это работает в обе стороны.
FBI Agent Jake Malloy Моя работа — это моя работа, а то, что мне дорого, дома... его режут на куски.
Jones [находя бэйджи, разбросанные по полу] Он собирает трофеи.
[Хендрикс вываливается из арендованной хижины, кашляя и размахивая одеялом. Из хижины валит дым]
Hendricks Делюкс-хижина, ё п###!
Slater Беги, Дженни, беги... Я иду вырвать твоё чёртово сердце.
FBI Agent Jake Malloy [передаёт пистолет Дженни] Если что-то тебя пугает... убей это.
Jones [Лопесу] Видишь, кто-то поднимается по этим лестницам... дай вере направить эту пулю прямо в их голову.
Doc У нас тут программа двойного диагноза.
[Когда агент ФБР Джейк Мэллой помещён в клинику для лечения алкогольной зависимости, возникшей из-за горя по потере девушки, которую зверски убил злодей]
FBI Agent Jake Malloy Вижу, что ты... ты видишь это.
Slater Я вижу тебя, а ты — нет меня.
