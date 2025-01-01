[первые реплики]
оператор 911
911, в чём ваша беда?
замаскированный голос
Мне надоели дела такими, какие они есть, а не такими, какими должны быть.
оператор 911
Это экстренный случай? Где вы находитесь?
замаскированный голос
Это не важно, просто выслушайте меня.
оператор 911
Можете назвать своё имя?
замаскированный голос
Конечно, «Общий знаменатель», ваш обычный прохожий. Теперь не задавайте вопросов, иначе мне придётся сделать плохое. Сделав плохое, вы должны будете нести ответственность. Без прерываний. Это естественный отбор. Родиться, чтобы выиграть, родиться, чтобы проиграть, родиться, чтобы умереть — три ситуации, которые составляют всё в мире. Без вмешательства, но вмешательство происходит. Люди должны бояться важной задачи, которой я наслаждаюсь. Я не верю, что люди по природе своей плохи, совсем нет. Так что если убрать власть, даже полицию, тогда вы увидите жизнь такой, какой Бог её задумал. Мир хаоса и соотношений. Без правил слабые и больные исчезнут, улицы будут красны от крови — такова природа. Ещё одно тело будет найдено. Спасибо за уделённое время.