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Рекомендательное письмо, 1937

1937 / США
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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О фильме

К известному стареющему киноактеру Джону Мэннерингу приходит молоденькая девушка, танцовщица из варьете и передает ему рекомендательное письмо, которое она хранит как зеницу ока и не показывает даже своим друзьям. Прочитав письмо Джон понимает, что перед ним стоит уже взрослая дочь от женщины, которую он любил еще на заре своей молодости, когда никому не был известен. А потом жизнь закружила и развела их в разные стороны. 

В своей насыщенной событиями, постановками, съемками, успехом, любовницами жизни он забыл далекий образ, а любимая не хотела быть обузой. И вот теперь — предсмертное письмо, в котором она открывает ему, что у них родилась дочь и теперь она просит быть ее опорой. Джон ошарашен и не знает, как поступить. Он накануне очередной свадьбы с очередной молодой примой. А тут такое! 

Он просит дочь сохранить все в тайне, но желает продвинуть ее карьеру из массовки и сразу на сцену. Джон устраивает ей просмотр на сцене Бродвейского театра, называя своей протеже. Режиссеры восхищаются, но разводят руками. Кассовые сборы и так небольшие и зрители не пойдут на никому неизвестную дебютантку, но если бы… В общем, все сводилось к тому, что бы в спектакле участвовал сам Мэннеринг…

6.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 1937
Премьера в мире 5 августа 1938
Возраст 16+
Режиссер
Джон М. Стал
В ролях
Адольф Менжу
Андреа Лидз
Джордж Мерфи
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Рекомендательное письмо 1 постер
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