Постер фильма Моя дорогая секретарша
Постер фильма Моя дорогая секретарша
5.6 Рейтинг IMDb: 5.6
Моя дорогая секретарша

Моя дорогая секретарша

My Dear Secretary 18+
О фильме

Героиня фильма — начинающая писательница Стефания Гэйлорд. Она получила предложение стать секретарем известного и преуспевающего прозаика Оуэна Уотербери. Вскоре Оуэн влюбился в Стефанию и они поженились. Все бы хорошо, но…
Страна США
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1948
Премьера в мире 5 ноября 1948
Дата выхода
5 ноября 1948 США
Производство Harry Popkin Productions
Другие названия
My Dear Secretary, Draga mea secretară, Kedves titkárnőm, La cara segretaria, Ma chère secrétaire, Mi querida secretaria, Minha Querida Secretária, Minha Secretária Favorita, Moja draga sekretarica, Moja kochana sekretarka, Ord i rättan tid, Prefiro a Secretária, Rakas sihteerini, Secretaria confidencial, Sekretær søges, Моя дорогая секретарша
Режиссер
Чарльз Мартин
В ролях
Ларейн Дэй
Кирк Дуглас
Кирк Дуглас
Кинен Уинн
Хелен Уолкер
Руди Вэлли
Рейтинг фильма

5.6
Оцените 13 голосов
5.6 IMDb
Место в рейтинге
