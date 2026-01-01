Героиня фильма — начинающая писательница Стефания Гэйлорд. Она получила предложение стать секретарем известного и преуспевающего прозаика Оуэна Уотербери. Вскоре Оуэн влюбился в Стефанию и они поженились. Все бы хорошо, но…
СтранаСША
Продолжительность1 час 34 минуты
Год выпуска1948
Премьера в мире5 ноября 1948
Дата выхода
5 ноября 1948
США
ПроизводствоHarry Popkin Productions
Другие названия
My Dear Secretary, Draga mea secretară, Kedves titkárnőm, La cara segretaria, Ma chère secrétaire, Mi querida secretaria, Minha Querida Secretária, Minha Secretária Favorita, Moja draga sekretarica, Moja kochana sekretarka, Ord i rättan tid, Prefiro a Secretária, Rakas sihteerini, Secretaria confidencial, Sekretær søges, Моя дорогая секретарша