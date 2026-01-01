Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Улыбка. Зарождение зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Сделка
Постер фильма Сделка
Постер фильма Сделка
Рейтинги
6.4 Рейтинг IMDb: 6.3
Оцените
3 постера
Киноафиша Фильмы Сделка

Сделка

The Arrangement 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Пройдя уже добрую половину жизни Эдвард Андерсон стал отчетливо осознавать, что вся его жизнь — это постоянный конфликт его внутренних устремлений и реальных результатов…
Страна США
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 1969
Премьера в мире 18 ноября 1969
Дата выхода
7 декабря 1970 Испания
1 мая 1973 Польша 18
18 ноября 1969 США
29 апреля 1970 Франция U
MPAA R
Сборы в мире $9 536
Производство Athena Productions
Другие названия
The Arrangement, Das Arrangement, El arreglo, L'arrangement, Aranjamentul, Arenjimento: Ai no senritsu, El compromiso, Ha-Hesder, Il compromesso, Înţelegerea, Kader Değişmez, Kompromiss, Megegyezés, Movidos pelo Ódio, O Compromisso, Ordnede forhold, Sazesh, Tichá dohoda, Tilinteko, Układ, Uppgörelsen, Ο συμβιβασμός, Сделка, Споразумението, アレンジメント 愛の旋律
Режиссер
Элиа Казан
Элиа Казан
В ролях
Кирк Дуглас
Кирк Дуглас
Фэй Данауэй
Фэй Данауэй
Дебора Керр
Дебора Керр
Ричард Бун
Хьюм Кронин
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Сделка
Последний магнат 6.3
Последний магнат (1976)
Поймать шпиона 5.2
Поймать шпиона (1971)
Свадьба на скалах 5.8
Свадьба на скалах (1965)
Америка, Америка 7.7
Америка, Америка (1963)
Четверо из Техаса 5.6
Четверо из Техаса (1963)
Табачная дорога 6.4
Табачная дорога (1941)
К востоку от рая 7.9
К востоку от рая (1955)
Трамвай "Желание" 7.9
Трамвай "Желание" (1951)
Стены Джерико 6.9
Стены Джерико (1948)
Великолепие в траве 7.8
Великолепие в траве (1961)
Море травы 6.3
Море травы (1947)
Две недели в другом городе 6.5
Две недели в другом городе (1962)

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 14 голосов
6.3 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Рыбка унывака. Подводное приключение
Рыбка унывака. Подводное приключение
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
3 свежих российских сериала, которые уже можно посмотреть полностью: идеальны, чтобы разгрузить мозг в выходные
Выбрала этот детектив с Пускепалисом по рейтингу — и не прогадала: вышел 13 лет назад, но ничем не уступает новинкам от НТВ
Все упиваются «Невским», но этот детектив не хуже: 24 серии посмотрела за выходные — тут есть Шибанов из «Первого отдела»
Совершенно неузнаваем: вот как выглядел Иэн Маккеллен за 30 лет до того, как стал Гэндальфом — мог бы сыграть в «Шерлоке»
25 лет спустя я нашел грубый ляп в «Убойной силе»: сценаристы перепутали Чечню и США
Будет ли 3-й сезон «Ландышей»: по популярности их обогнали лишь «Очень странные дела» – а вот что говорят создатели
Россияне выбрали 11 худших советских фильмов: есть даже лента Гайдая
Этот тест покажет вашу главную слабость: выберите 1 фото и мы назовем ее со 100% точностью
Ошибка «Игры престолов», которую фанаты так и не простили (и это не 8 сезон): самую мощную сцену превратили в проходной эпизод
Обожаю медицинские сериалы – и российская новинка с оценкой 7.1 не разочаровала: фанаты «Склифа» и «Скорой помощи» оценят
«Семнадцать мгновений весны» видели многие, а как зовут Штирлица – знают не все: у него сразу 3 имени
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше