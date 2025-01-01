Меню
Цитаты из фильма Тело

Цитаты из фильма Тело

Moshe Cohen Религия не основана на рациональной системе доказательств. Она существует из-за человеческой потребности.
Sharon Golban Христос сказал: правда сделает вас свободными.
Отец Лавель Что ты будешь делать, иезуит, если узнаешь, что в той гробнице — Христос? Человек, как все мы?
Отец Гутьеррес Я обращусь к Богу за ответом.
Abu Yusef Как вы уже сказали, у Бога нет места в политике.
Sharon Golban Все израильтяне так ездят.
Father Gutierrez Тогда палестинцам остаётся только дать вам быстрее машины и ждать неизбежного.
Father Winstead Это Библия. Книга большая, но читать её — одно удовольствие.
Cardinal Pesci Мы рассчитываем на тебя, чтобы защитить церковь.
Father Gutierrez Защищай веру.
Cardinal Pesci Это одно и то же. Ты защищаешь церковь — значит, защищаешь веру.
Father Gutierrez Отложи Бога и дай мне поговорить с учёным.
Стена гробницы Пожалуйста, Боже, забери моего сына Давида, как Ты забрал Своего сына Иисуса.
Dr. Sproul Это необычно. Незначительные вдавления вдоль коронарного шва на лбу. Кожа была проколота чем-то прямо до черепа, острыми предметами, но не металлическими. Видите? Нет окисления. Вдоль надглазничной вырезки. Ага. Наш персонаж явно... мужчина, да... и, без сомнения, распят. По дате не уверен, 500 год до н.э. Кажется, римский.
Sharon Golban Почему?
Dr. Sproul Ну, если посмотрите на это след на рёбрах, похоже, его докончили круглым копьём. След на правом предплечье. Каменщик. Плотник... как Христос.
[Чтение из дела отца Гутьерреса]
Кардинал Пески Я верю, что Иисус Христос — Бог, потому что сегодня утром я говорил с Ним в молитве. И я знал, что Он Бог с самого детства. Он всегда был моим лучшим другом, хоть я и не всегда был Его. В Нем я нахожу покой.
Moshe Cohen Вовлечение Израиля в нечто столь потенциально опасное для христианства может иметь серьёзные последствия для нас.
Moshe Cohen Когда Ватикан признает Иерусалим неделимым столицей, кости будут освобождены.
Father Gutierrez Я думал, что потерял веру в Христа, в Бога, моего Спасителя, моего друга. Но нет. Я потерял веру в служение таким людям, как ты или Моше Коэн, которые используют Бога, чтобы оправдать свои материальные интересы. Вот почему теперь я выбираю служить Богу по-своему.
