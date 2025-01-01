Стена гробницыПожалуйста, Боже, забери моего сына Давида, как Ты забрал Своего сына Иисуса.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. SproulЭто необычно. Незначительные вдавления вдоль коронарного шва на лбу. Кожа была проколота чем-то прямо до черепа, острыми предметами, но не металлическими. Видите? Нет окисления. Вдоль надглазничной вырезки. Ага. Наш персонаж явно... мужчина, да... и, без сомнения, распят. По дате не уверен, 500 год до н.э. Кажется, римский.
Dr. SproulНу, если посмотрите на это след на рёбрах, похоже, его докончили круглым копьём. След на правом предплечье. Каменщик. Плотник... как Христос.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Чтение из дела отца Гутьерреса]
Кардинал ПескиЯ верю, что Иисус Христос — Бог, потому что сегодня утром я говорил с Ним в молитве. И я знал, что Он Бог с самого детства. Он всегда был моим лучшим другом, хоть я и не всегда был Его. В Нем я нахожу покой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Moshe CohenВовлечение Израиля в нечто столь потенциально опасное для христианства может иметь серьёзные последствия для нас.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Moshe CohenКогда Ватикан признает Иерусалим неделимым столицей, кости будут освобождены.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Father GutierrezЯ думал, что потерял веру в Христа, в Бога, моего Спасителя, моего друга. Но нет. Я потерял веру в служение таким людям, как ты или Моше Коэн, которые используют Бога, чтобы оправдать свои материальные интересы. Вот почему теперь я выбираю служить Богу по-своему.