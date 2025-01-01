[Чтение из дела отца Гутьерреса]

Я верю, что Иисус Христос — Бог, потому что сегодня утром я говорил с Ним в молитве. И я знал, что Он Бог с самого детства. Он всегда был моим лучшим другом, хоть я и не всегда был Его. В Нем я нахожу покой.