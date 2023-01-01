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Скандальные "медведи" едут в Японию
Фильмы похожие на Скандальные "медведи" едут в Японию
The Bad News Bears Go to Japan
Скандальные "медведи" едут в Японию
1978 / США / Япония
3.7
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13
голосов
Рейтинг IMDb: 3.7
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