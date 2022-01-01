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Киноафиша Фильмы Скандальные "медведи" едут в Японию Скандальные "медведи" едут в Японию, 1978: актеры и роли
The Bad News Bears Go to Japan Скандальные "медведи" едут в Японию 1978 / США / Япония
3.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 3.7
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Скандальные "медведи" едут в Японию, 1978: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Берри John Berry
В ролях
Тони Кертис Тони Кертис Tony Curtis Джеки Эрл Хэйли Джеки Эрл Хэйли Jackie Earle Haley Томисабуро Вакаяма Tomisaburō Wakayama Антонио Иноки Antonio Inoki Хатсуне Ишихара Джордж Уайнер George Wyner Лонни Чэпмен Lonny Chapman
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Главная роль
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