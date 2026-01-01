Американский журналист Бернард Лоуренс работает в Париже и встречается одновременно с тремя стюардессами. Так как девушки работают на различных авиалиниях и каждая из них бывает дома раз в три дня, они не подозревают о неверности своего возлюбленного. Все идет хорошо до тех пор, пока у девушек не меняется расписание полетов, позволяющее бывать дома чаще. Кроме того, в Париж прибывает конкурент Бернарда Роберт Тростник.
СтранаСША
Продолжительность1 час 43 минуты
Год выпуска1965
Премьера в мире22 декабря 1965
Дата выхода
1 февраля 1966
Австрия
12
1 января 1967
Бразилия
18 февраля 1966
Германия
22 декабря 1965
Испания
7
22 декабря 1965
США
Бюджет$2 200 000
ПроизводствоWallis-Hazen
Другие названия
Boeing, Boeing, Boeing Boeing, Boeing-Boeing, Boing Boing, Boeing Boeing - vi flyger i luften, Boeing, Boeing!, Çapkınlar kralı, En pige i sengen er bedre end tre i luften, Koritsia ston aera, Lentävät morsiamet, Боинг-Боинг, ボーイング・ボーイング