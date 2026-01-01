Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Верни меня из мёртвых» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Боинг-Боинг
Постер фильма Боинг-Боинг
Рейтинги
6.5 Рейтинг IMDb: 6.4
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Боинг-Боинг

Боинг-Боинг

Boeing (707) Boeing (707) 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Американский журналист Бернард Лоуренс работает в Париже и встречается одновременно с тремя стюардессами. Так как девушки работают на различных авиалиниях и каждая из них бывает дома раз в три дня, они не подозревают о неверности своего возлюбленного. Все идет хорошо до тех пор, пока у девушек не меняется расписание полетов, позволяющее бывать дома чаще. Кроме того, в Париж прибывает конкурент Бернарда Роберт Тростник.
Страна США
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 1965
Премьера в мире 22 декабря 1965
Дата выхода
1 февраля 1966 Австрия 12
1 января 1967 Бразилия
18 февраля 1966 Германия
22 декабря 1965 Испания 7
22 декабря 1965 США
Бюджет $2 200 000
Производство Wallis-Hazen
Другие названия
Boeing, Boeing, Boeing Boeing, Boeing-Boeing, Boing Boing, Boeing Boeing - vi flyger i luften, Boeing, Boeing!, Çapkınlar kralı, En pige i sengen er bedre end tre i luften, Koritsia ston aera, Lentävät morsiamet, Боинг-Боинг, ボーイング・ボーイング
Режиссер
Джон Рич
В ролях
Тони Кертис
Тони Кертис
Джерри Льюис
Дани Саваль
Кристиана Шмидтмер
Сюзанна Ли
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Боинг-Боинг
Кто была та леди? 6.6
Кто была та леди? (1960)
До свидания, Чарли 6.3
До свидания, Чарли (1964)
Джонни Дарк 6.2
Джонни Дарк (1954)
Мексиканец в Голливуде 5.6
Мексиканец в Голливуде (1960)
Береговой плацдарм 5.7
Береговой плацдарм (1954)
Казанова и компания 4.6
Казанова и компания (1977)
Не гони волну 5.9
Не гони волну (1967)
Неукротимый и прекрасный 6.2
Неукротимый и прекрасный (1964)
За любовь или за деньги 6.1
За любовь или за деньги (1963)
Дыра в голове 6.2
Дыра в голове (1959)
Для жениха нет места 6.3
Для жениха нет места (1952)
Моложе себя и не почувствуешь 6.5
Моложе себя и не почувствуешь (1951)
Фильм находится в подборках
Фильмы про стюардесс Фильмы про стюардесс

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 13 голосов
6.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Не «лютый» плагиат, но осадочек есть: эти 5 советских сказок почти точь-в-точь с западными, а вы и не подозревали
«Одна из самых блестящих экранизаций»: этот фильм по Кингу поставили в один ряд с «Зеленой милей» — «Сиянию» и «Оно» до него далеко
Альтернативный финал: узнали у ИИ судьбу Энди, если бы она не ушла от Миранды в «Дьявол носит Prada»
5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ
Даже Гайдаю с Данелией пришлось бы попотеть: угадайте классику советского кино по яркой цитате
Осталась совсем одна: что будет с тяжелобольной дочерью Алексея Баталова после смерти матери
Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»
Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина
Стэйтем вместо МакКонахи, «запрещенка» и мордобой: Гай Ричи вернулся к корням и снимет «Джентльменов 2.0»
В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете
В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше