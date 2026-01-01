Американский журналист Бернард Лоуренс работает в Париже и встречается одновременно с тремя стюардессами. Так как девушки работают на различных авиалиниях и каждая из них бывает дома раз в три дня, они не подозревают о неверности своего возлюбленного. Все идет хорошо до тех пор, пока у девушек не меняется расписание полетов, позволяющее бывать дома чаще. Кроме того, в Париж прибывает конкурент Бернарда Роберт Тростник.

