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Для жениха нет места
No Room for the Groom
Для жениха нет места, 1952
1952 / США
6.4
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14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Жанр:
комедия
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6.4
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность
1 час 22 минуты
Год выпуска
1952
Премьера в мире
13 июня 1952
Режиссер
Дуглас Сирк
В ролях
Тони Кертис
Пайпер Лори
Дон ДеФор
Спринг Байинтон
Лиллиэн Бронсон
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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