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Киноафиша Фильмы Скандальные "медведи" едут в Японию Отзывы о фильме «Скандальные "медведи" едут в Японию»
The Bad News Bears Go to Japan Скандальные "медведи" едут в Японию 1978 / США / Япония
3.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 3.7
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Отзывы о фильме «Скандальные "медведи" едут в Японию»

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