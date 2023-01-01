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Цветок зла Цветок зла
Киноафиша Фильмы Цветок зла Цветок зла, 2003: актеры и роли
La fleur du mal Цветок зла 2003 / Франция
6.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Цветок зла, 2003: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Клод Шаброль Клод Шаброль Claude Chabrol
В ролях
Бенуа Мажимель Бенуа Мажимель Benoit Magimel Сюзанн Флон Suzanne Flon Бернар Ле Кок Бернар Ле Кок Bernard Le Coq Мелани Дотей Мелани Дотей Mélanie Doutey Тома Шаброль Thomas Chabrol Анри Атталь Henri Attal Натали Бай Натали Бай Nathalie Baye
Вызов
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