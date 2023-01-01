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Цветок зла
Цветок зла, 2003: актеры и роли
La fleur du mal
Цветок зла
2003 / Франция
6.5
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Цветок зла, 2003: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Клод Шаброль
Claude Chabrol
В ролях
Бенуа Мажимель
Benoit Magimel
Сюзанн Флон
Suzanne Flon
Бернар Ле Кок
Bernard Le Coq
Мелани Дотей
Mélanie Doutey
Тома Шаброль
Thomas Chabrol
Анри Атталь
Henri Attal
Натали Бай
Nathalie Baye
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