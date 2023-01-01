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Баффало Бил и индейцы Баффало Бил и индейцы
Киноафиша Фильмы Баффало Бил и индейцы Баффало Бил и индейцы, 1976: актеры и роли
Buffalo Bill and the Indians, or Sitting Bull's History Lesson Баффало Бил и индейцы 1976 / США
6.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Баффало Бил и индейцы, 1976: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роберт Олтмен Роберт Олтмен Robert Altman
В ролях
Пол Ньюман Пол Ньюман Paul Newman Джоэл Грей Joel Grey Кевин МакКарти Kevin McCarthy Харви Кейтель Харви Кейтель Harvey Keitel Аллан Ф. Николлс Джон Консидайн John Considine Джеральдин Чаплин Джеральдин Чаплин Geraldine Chaplin
Вызов
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