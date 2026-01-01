Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Исход

Награды и номинации фильма Исход 1960

Оскар 1961 Оскар 1961
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
Золотой глобус 1961 Золотой глобус 1961
Лучший актёр второго плана
Победитель
Лучшая музыка к фильму
Номинант
 Most Promising Newcomer - Female
Номинант
