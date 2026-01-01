Оповещения от Киноафиши
Исход
Награды и номинации фильма Исход
Награды и номинации фильма Исход 1960
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Оскар 1961
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Золотой глобус 1961
Лучший актёр второго плана
Победитель
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Most Promising Newcomer - Female
Номинант
