если основной вход отваливается
Мы, кстати, сейчас повторяем ошибки Рамзеса
История некоторых ничему не учит
И всё лишь ради того, чтобы показать миру, что еврейский бог самый главный на планете.
Какой добрый этот еврейский бог, однако...
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но на деле не очень эпично. но всё равно, нормально, немного интересно.
фильм из категории "на один раз".
Спасибо!! И тебя с прошедшими✊
Вообще-то давно, но уверен, что сюжет про Моисея с того времени не изменился.
✊ Библию-то давно читал?
2/10
Большой, битый телек могу продать✊ . Диагональ метр, но экран разбит✊
Если сравнить с Ноем недавним, то Ной гораздо круче по всем параметрам. Больше всего режет слух, это когда они начинают говорить, типа таких слов : "Комфорт", "Экономика", "Общество"...
Библия для детей - 4\10
рабы массово скупают товары для дома в Икее, одежду в Спортмастере и электронику в Медиамаркте.
Скока я интересного пропустила✊ . В Икее табуретки закончились, что ли?✊ .
Вообще мои знакомые, которые не дотягивают по кошельку, чтобы яростно добро наживать, или видимо перетягивают по мозгам, те как-то вне этого безумия остались. А к фараону они, кстати, весьма скептично. Всегда.
он надолго отвалился?
Пока что Исход финансов и мозгов вполне мирный. Рамзес за эмигрантами на колеснице не гоняется?
Похоже, что учит всё-таки. Некоторым рамзесится нормально. Рабы массово не сваливают.
Ладно, если так. Идейно мутное кино. Мойша смахивает на шизо с сопутствующими глюками и голосами.
Рамзес тоже хорош...если бы он образумился хотя бы на уровне с оспой, может, египетские младенцы бы выжили, а в дальнейшем кое-кого на кресте бы не распяли.
К визуалу, кстати, претензий нет. Красиво.
5/10
А где все? даже яндекса не видно✊ .
Последняя надежда в этом году✊
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