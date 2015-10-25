Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Царевны и Таинственная гостья" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Исход Исход
Киноафиша Фильмы Исход Отзывы о фильме «Исход»
Exodus Исход 1960 / США
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Исход»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Андрей 25 октября 2015, 22:56
когда увидел анонс в кино - очень захотел!

но на деле не очень эпично. но всё равно, нормально, немного интересно.

фильм из категории "на один раз".
25 октября 2015, 22:56 Ответить
Toporock 31 октября 2015, 09:28
Цитата (Сибирский Шрек, 16/01/2015 - 22:53:41):

Спасибо!! И тебя с прошедшими✊
31 октября 2015, 09:28 Ответить
Очевидец 2 ноября 2015, 01:19
Ответ на сообщение khaos11 от 15/01/2015 - 12:20:56


Вообще-то давно, но уверен, что сюжет про Моисея с того времени не изменился.
2 ноября 2015, 01:19 Ответить
khaos11 3 ноября 2015, 06:51
Цитата (Очевидец, 15/01/2015 - 01:21:52):



✊ Библию-то давно читал?
3 ноября 2015, 06:51 Ответить
Swi4e1 3 ноября 2015, 06:51
Да фильм полное *Г* . Скучный. Ели досмотрели.



2/10
3 ноября 2015, 06:51 Ответить
Очевидец 3 ноября 2015, 06:51
Фильм строго по сюжету из Библии, поэтому ожидать чего-то другого не стоит. Я бы даже сравнил жанр фильма с книжкой для раскраски картинок для детей, сюжет которого "раскрасили" авторы, не имея возможности добавить что-то ещё от себя. Мне хотелось детально посмотреть быт египетского фараона и членов его семьи, но этого показали очень мало. В исторических книжках писали, что в военном деле кавалерия стало применятся только после эпохи колесниц, т.к. имевшиеся на тот момент лошади годились только для повозок-колесниц, а подходящие для конного боя всадников в седле лошади появились только после нашествия кочевников.
3 ноября 2015, 06:51 Ответить
Toporock 6 ноября 2015, 00:13
Цитата (fanbunga, 13/01/2015 - 20:09:50):Скока я интересного пропустила



Большой, битый телек могу продать✊ . Диагональ метр, но экран разбит✊
6 ноября 2015, 00:13 Ответить
Toporock 6 ноября 2015, 00:13
Надо же, заработало))✊ . Ты все таки пил Фрог?))
6 ноября 2015, 00:13 Ответить
Toporock 6 ноября 2015, 00:13
Что за кнопка KIDs??
6 ноября 2015, 00:13 Ответить
Toporock 6 ноября 2015, 00:13
Фильм отвратительный. Про море понравилось, я про это читал, это пролетела планета Нибиру (последний раз), и потянула за собой воду на несколько часов. А вот жрецы (в толпе Моиссея были тоже), откуда то знали, сей экологически колапс. И за ранее спланировали революцию. Помогли Моиссею. Но потом 40 лет ходили, по Синаю, ждали пока рабы умрут (старшее поколение), и создали они новое племя, и дали ему новые правила (Заветы). Все очень мутно.



Если сравнить с Ноем недавним, то Ной гораздо круче по всем параметрам. Больше всего режет слух, это когда они начинают говорить, типа таких слов : "Комфорт", "Экономика", "Общество"...

Библия для детей - 4\10
6 ноября 2015, 00:13 Ответить
fanbunga 24 ноября 2015, 00:44
Ответ на сообщение peacefrog от 07/01/2015 - 02:16:13


рабы массово скупают товары для дома в Икее, одежду в Спортмастере и электронику в Медиамаркте.



Скока я интересного пропустила✊ . В Икее табуретки закончились, что ли?✊ .

Вообще мои знакомые, которые не дотягивают по кошельку, чтобы яростно добро наживать, или видимо перетягивают по мозгам, те как-то вне этого безумия остались. А к фараону они, кстати, весьма скептично. Всегда.
24 ноября 2015, 00:44 Ответить
fanbunga 25 ноября 2015, 00:20
Ответ на сообщение peacefrog от 06/01/2015 - 20:12:06




если основной вход отваливается


он надолго отвалился?



Мы, кстати, сейчас повторяем ошибки Рамзеса


Пока что Исход финансов и мозгов вполне мирный. Рамзес за эмигрантами на колеснице не гоняется? 

История некоторых ничему не учит


Похоже, что учит всё-таки. Некоторым рамзесится нормально. Рабы массово не сваливают.
25 ноября 2015, 00:20 Ответить
fanbunga 25 ноября 2015, 00:20
Ответ на сообщение peacefrog от 02/01/2015 - 14:46:44


И всё лишь ради того, чтобы показать миру, что еврейский бог самый главный на планете.




Ладно, если так. Идейно мутное кино. Мойша смахивает на шизо с сопутствующими глюками и голосами. 

Какой добрый этот еврейский бог, однако...


Рамзес тоже хорош...если бы он образумился хотя бы на уровне с оспой, может, египетские младенцы бы выжили, а в дальнейшем кое-кого на кресте бы не распяли.

К визуалу, кстати, претензий нет. Красиво.

5/10



А где все? даже яндекса не видно✊ .
25 ноября 2015, 00:20 Ответить
Toporock 7 декабря 2015, 22:29
Цитата (fanbunga, 09/08/2014 - 10:19:40):нашла трейлер практически в раскадровке



Последняя надежда в этом году✊
7 декабря 2015, 22:29 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Нюрнберг
Нюрнберг 15 комментариев
Мира
Мира 46 комментариев
Мег 2 6 комментариев
Астрал. Проклятие ведьм
Астрал. Проклятие ведьм 6 комментариев
Праведник
Праведник 92 комментария
Крипто
Крипто 1 комментарий
Триггер 1 комментарий
Малыш Джо
Малыш Джо 1 комментарий
Темная гавань 1 комментарий
Пташка 1 комментарий
Тьма: Вторжение
Тьма: Вторжение 1 комментарий
Наследие: Застывшая кровь
Наследие: Застывшая кровь 1 комментарий
Повелители улиц 1 комментарий
Мы умираем молодыми
Мы умираем молодыми 1 комментарий
Легендарное ограбление
Легендарное ограбление 1 комментарий
По долгу службы
По долгу службы 1 комментарий
Ритм-секция
Ритм-секция 1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Приложение киноафиши