20-е годы прошлого столетия. Одаренная провинциальная певица Хелен Морган приезжает в Чикаго и попадает в руки к авантюристу Ларри Мэддоксу, который становится ее менеджером и начинает наживаться на ее таланте. Американская мечта в действии: Хелен становится звездой, за ней ухаживает преуспевающий адвокат, поклонникам ее творчества нет числа. Но у любой медали есть и оборотная сторона.
The Helen Morgan Story, Sufrir es mi destino, Both Ends of the Candle, Ein Leben im Rausch, Para ella un solo hombre, Pour elle un seul homme, Com Lágrimas na Voz, Hayat çemberi, Historia Helen Morgan, Nattklubbsdrottningen, O Pecado de Ter Nascido, Quando l'amore è romanzo, Sufrir fue mi destino, The Jazz Age, To romantso mias megalis agapis, Tsuioku, Why Was I Born?, Yökerhokuningatar, История Хелен Морган, 追憶（1957）
Рейтинг фильма
6.3
Оцените10 голосов
6.3IMDb
Цитаты
Larry MadduxСделай себе одолжение. Нанимай парня.
Whitey KrauseНадеюсь, твой самогон лучше твоих советов, Ларри. Что тебе до этой птички?
Larry MadduxНичего. Я просто любитель музыки. Да и эти грустные песни — не по мне.
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