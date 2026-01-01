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Постер фильма История Хелен Морган
6.3
Киноафиша Фильмы История Хелен Морган
6.3

История Хелен Морган

, 1957
The Helen Morgan Story
США / биография, мюзикл, драма / 18+
Постер фильма История Хелен Морган
6.3

О фильме

20-е годы прошлого столетия. Одаренная провинциальная певица Хелен Морган приезжает в Чикаго и попадает в руки к авантюристу Ларри Мэддоксу, который становится ее менеджером и начинает наживаться на ее таланте. Американская мечта в действии: Хелен становится звездой, за ней ухаживает преуспевающий адвокат, поклонникам ее творчества нет числа. Но у любой медали есть и оборотная сторона.

В ролях

Энн Блит
Helen Morgan
Пол Ньюман
Пол Ньюман
Larry Maddux
Ричард Карлсон
Russell Wade
Джин Эванс
Whitey Krause
Алан Кинг
Benny Weaver
Кара Уильямс
Dolly Evans
Вирджиния Винсент
Sue
Уолтер Вулф Кинг
Florenz Ziegfeld
Дороти Грин
Mrs. Wade
Эдвард Платт
Johnny Haggerty
Режиссер Майкл Кертиц
Сценарист Оскар Сол, Дин Райснер, Стивен Лонгстрит, Нельсон Гиддинг
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 1957
Премьера в мире 2 октября 1957
Дата выхода
5 октября 1957 США
Производство Warner Bros.
Другие названия
The Helen Morgan Story, Sufrir es mi destino, Both Ends of the Candle, Ein Leben im Rausch, Para ella un solo hombre, Pour elle un seul homme, Com Lágrimas na Voz, Hayat çemberi, Historia Helen Morgan, Nattklubbsdrottningen, O Pecado de Ter Nascido, Quando l'amore è romanzo, Sufrir fue mi destino, The Jazz Age, To romantso mias megalis agapis, Tsuioku, Why Was I Born?, Yökerhokuningatar, История Хелен Морган, 追憶（1957）

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb

Цитаты

Larry Maddux Сделай себе одолжение. Нанимай парня.
Whitey Krause Надеюсь, твой самогон лучше твоих советов, Ларри. Что тебе до этой птички?
Larry Maddux Ничего. Я просто любитель музыки. Да и эти грустные песни — не по мне.

Отзывы о фильме

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