6.8I'll See You in My Dreams
Я увижу тебя в своих снах, 1951
США / биография, комедия / 18+
О фильме
История о жизни американского поэта Гаса Кана и его жены и продюсера Грэйс. На стихи Гаса Кана написано огромное количество песен, которые звучали и звучат во множестве американских фильмов до сих пор. С ним сотрудничали такие композиторы как Эл Джолсон, Винсент Юманс, Джордж Гершвин, Джером Керн, Уолтер Доналдсон и другие.
В ролях
Джеймс Глисон
Fred Thompson
Мэри Уикс
Anna
Дэнни Томас
Gus Kahn
Патрис Ваймор
Gloria Knight
Julie Oshins
Johnny Martin
Джим Бакус
Sam Harris
Минна Гомбелл
Mrs. LeBoy
Гарри Энтрим
Mr. LeBoy
Режиссер Майкл Кертиц
Сценарист Мелвилл Шэвелсон, Джек Роуз
Детали фильма
Страна США
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1951
Премьера в мире 6 декабря 1951
Дата выхода
|6 декабря 1951
|США
Производство Warner Bros.
Другие названия
I'll See You in My Dreams, Jeg faldt for din sang, De vrouw zijner dromen, In all meinen Träumen bist Du, Jag föll för din sång, Jeg falt for din sang, Jeg vil se deg i mine drømmer, La femme de mes rêves, La femme de ses rêves, Lumottu laulu, O Amor É Coisa de Dois, Se vlepo sta oneira mou, Sonharei com Você, Te veré en mis sueños, Te voi vedea în visele mele, Zobaczę cię we śnie, Я увижу тебя в моих снах
Обновлено 12 ноября 2020
Цитаты
Gus Kahn [поёт на мотив песни It Had to Be You] Это должен был быть я, кто тебя получит. Я стою пять футов десять — мужчина среди мужчин, но ты семь футов два. Я встречаю много девушек, когда хожу по кругу, но ни одна не как ты — семь футов два, 70 фунтов, но ты меня волнуешь, и будешь всегда. Понимаю, Бетти, ты выглядишь как спагетти, но что я могу сделать? Это твои кончики пальцев я обожаю; когда ты встаёшь — они касаются пола. Это должен был быть ты, чудесная ты, семь футов два.
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