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Постер фильма Я увижу тебя в своих снах
6.8
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6.8

Я увижу тебя в своих снах

, 1951
I'll See You in My Dreams
США / биография, комедия / 18+
Постер фильма Я увижу тебя в своих снах
6.8

О фильме

История о жизни американского поэта Гаса Кана и его жены и продюсера Грэйс. На стихи Гаса Кана написано огромное количество песен, которые звучали и звучат во множестве американских фильмов до сих пор. С ним сотрудничали такие композиторы как Эл Джолсон, Винсент Юманс, Джордж Гершвин, Джером Керн, Уолтер Доналдсон и другие.

В ролях

Фрэнк Лавджой
Walter Donaldson
Джеймс Глисон
Fred Thompson
Мэри Уикс
Anna
Дорис Дэй
Grace LeBoy Kahn
Дэнни Томас
Gus Kahn
Патрис Ваймор
Gloria Knight
Julie Oshins
Johnny Martin
Джим Бакус
Sam Harris
Минна Гомбелл
Mrs. LeBoy
Гарри Энтрим
Mr. LeBoy
Режиссер Майкл Кертиц
Сценарист Мелвилл Шэвелсон, Джек Роуз
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1951
Премьера в мире 6 декабря 1951
Дата выхода
6 декабря 1951 США
Производство Warner Bros.
Другие названия
I'll See You in My Dreams, Jeg faldt for din sang, De vrouw zijner dromen, In all meinen Träumen bist Du, Jag föll för din sång, Jeg falt for din sang, Jeg vil se deg i mine drømmer, La femme de mes rêves, La femme de ses rêves, Lumottu laulu, O Amor É Coisa de Dois, Se vlepo sta oneira mou, Sonharei com Você, Te veré en mis sueños, Te voi vedea în visele mele, Zobaczę cię we śnie, Я увижу тебя в моих снах

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 15 голосов
6.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 12 ноября 2020

Цитаты

Gus Kahn [поёт на мотив песни It Had to Be You] Это должен был быть я, кто тебя получит. Я стою пять футов десять — мужчина среди мужчин, но ты семь футов два. Я встречаю много девушек, когда хожу по кругу, но ни одна не как ты — семь футов два, 70 фунтов, но ты меня волнуешь, и будешь всегда. Понимаю, Бетти, ты выглядишь как спагетти, но что я могу сделать? Это твои кончики пальцев я обожаю; когда ты встаёшь — они касаются пола. Это должен был быть ты, чудесная ты, семь футов два.

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