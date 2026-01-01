First Sgt. Mike Merry Он ведь должен выбраться из этого, в конце концов, он образованный человек и надеется на лучшее. В конце концов, он совсем не такой, как мы с Чипом, понимаешь, мы привыкли к постоянным боям и трудностям. И, знаешь, это немного сказывается на старом Ларри, не так ли?

Amelia Parent О, Майк, как же я рада тебя это слышать, ты совершенно прав. Правда, Ларри?

[Ларри молча смотрит на Амелию]

Amelia Parent Ну, дорогой, правда ведь?

First Sgt. Mike Merry Он, наверное, думает о том уютном домике, который у вас будет: камин, может, котёнок на ковре.

Sgt. Chip Deal Тапочки.

[Ларри скрещивает руки]

First Sgt. Mike Merry И куртка для курения. Мир и настоящий комфорт, верно?

Sgt. Chip Deal Ипотека.

First Sgt. Mike Merry Ой, не обращай на него внимания, он просто шутит.