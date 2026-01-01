First Sgt. Mike Merry
Он ведь должен выбраться из этого, в конце концов, он образованный человек и надеется на лучшее. В конце концов, он совсем не такой, как мы с Чипом, понимаешь, мы привыкли к постоянным боям и трудностям. И, знаешь, это немного сказывается на старом Ларри, не так ли?
Amelia Parent
О, Майк, как же я рада тебя это слышать, ты совершенно прав. Правда, Ларри?
[Ларри молча смотрит на Амелию]
Amelia Parent
Ну, дорогой, правда ведь?
First Sgt. Mike Merry
Он, наверное, думает о том уютном домике, который у вас будет: камин, может, котёнок на ковре.
Sgt. Chip Deal
Тапочки.
[Ларри скрещивает руки]
First Sgt. Mike Merry
И куртка для курения. Мир и настоящий комфорт, верно?
Sgt. Chip Deal
Ипотека.
First Sgt. Mike Merry
Ой, не обращай на него внимания, он просто шутит.
Amelia Parent
Знаешь, Ларри, это прекрасно — иметь таких понимающих друзей.