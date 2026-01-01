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Постер фильма Три сержанта
5.9
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5.9

Три сержанта

, 1962
Sergeants 3
США / вестерн, комедия / 18+
Постер фильма Три сержанта
5.9

О фильме

Действие фильма начинается в небольшом городке на Диком Западе, который подвергается нападению индейцев. Прежде чем индейцы убили всех, белым удалось телеграфировать о случившемся Кавалерии США. Полковник Уильям Коллингвуд, посылает в городок отряд под командованием трех сержантов — Майка Мерри, Чипа Дила и Ларри Барретта, чтобы они выяснили в чём дело…

В ролях

Фрэнк Синатра
Фрэнк Синатра
First Sgt. Mike Merry
Дин Мартин
Дин Мартин
Sgt. Chip Deal
Сэмми Дэвис мл.
Сэмми Дэвис мл.
Jonah Williams
Питер Лоуфорд
Sgt. Larry Barrett
Джои Бишоп
Sgt.-Maj. Roger Boswell
Генри Сильва
Mountain Hawk
Рута Ли
Amelia Parent
Бадди Лестер
Willie Sharpknife
Филлип Кросби
Cpl. Ellis
Деннис Кросби
Pvt. Page
Режиссер Джон Стерджес
Сценарист В. Р. Барнетт
Композитор Билли Мэй
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 1962
Премьера в мире 10 февраля 1962
Дата выхода
10 февраля 1962 США
Производство Essex Productions, Meadway-Claude Productions Company (I) (II)
Другие названия
Sergeants 3, Los tres sargentos, 3 Kahraman Çavuş, 3 mot alla, 3 narednika, Badlands, Die siegreichen Drei, Kolme kersanttia, Les 3 sergents, Los 3 sargentos, Oi 3 lohiai, Os 3 Sargentos, Os Três Sargentos, Seržantai 3, Tre contro tutti, Tre mot alle, Tre sergenter, Trei sergenti, Tres sargentos, Οι 3 λοχίες, Οι τρεις λοχίαι, Три сержанта, Тримата сержанти, 荒野の3軍曹

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
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саундтрек фильма Три сержанта

Цитаты

First Sgt. Mike Merry Он ведь должен выбраться из этого, в конце концов, он образованный человек и надеется на лучшее. В конце концов, он совсем не такой, как мы с Чипом, понимаешь, мы привыкли к постоянным боям и трудностям. И, знаешь, это немного сказывается на старом Ларри, не так ли?
Amelia Parent О, Майк, как же я рада тебя это слышать, ты совершенно прав. Правда, Ларри?
[Ларри молча смотрит на Амелию]
Amelia Parent Ну, дорогой, правда ведь?
First Sgt. Mike Merry Он, наверное, думает о том уютном домике, который у вас будет: камин, может, котёнок на ковре.
Sgt. Chip Deal Тапочки.
[Ларри скрещивает руки]
First Sgt. Mike Merry И куртка для курения. Мир и настоящий комфорт, верно?
Sgt. Chip Deal Ипотека.
First Sgt. Mike Merry Ой, не обращай на него внимания, он просто шутит.
Amelia Parent Знаешь, Ларри, это прекрасно — иметь таких понимающих друзей.

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