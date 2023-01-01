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Жена бейсболиста
Киноафиша Фильмы Жена бейсболиста Жена бейсболиста, 1985: актеры и роли
The Slugger's Wife Жена бейсболиста 1985 / США
4.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
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Жена бейсболиста, 1985: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Хэл Эшби Хэл Эшби Hal Ashby
В ролях
Ребекка Де Морнэй Ребекка Де Морнэй Rebecca De Mornay Мартин Ритт Мартин Ритт Martin Ritt Рэнди Куэйд Randy Quaid Кливант Деррикс Cleavant Derricks Лиза Ланглуа Lisa Langlois Майкл О’Киф Michael O'Keefe
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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