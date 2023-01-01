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Орел приземлился Орел приземлился
Киноафиша Фильмы Орел приземлился Орел приземлился, 1976: актеры и роли
Eagle Has Landed Орел приземлился 1976 / Великобритания
6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Орел приземлился, 1976: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Стерджес
В ролях
Майкл Кейн Майкл Кейн Michael Caine Дональд Сазерленд Дональд Сазерленд Donald Sutherland Роберт Дювалл Роберт Дювалл Robert Duvall Дженни Агаттер Дженни Агаттер Jenny Agutter Дональд Плезенс Donald Pleasence Энтони Куэйл Anthony Quayle Жан Марш Свен-Бертиль Таубе Sven-Bertil Taube
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