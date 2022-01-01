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Бертран Блие
Бертран Блие
Bertrand Blier
О персоне
Фильмография
Бертран Блие
Bertrand Blier
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Дата рождения
14 марта 1939
Возраст
83 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Сценарист, Режиссер, Актер
Биография Бертрана Блие
Родился 14 марта 1939 года. Булонь-Бийанкур, Франция.
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Фильмография Бертрана Блие
Негабаритный груз
комедия
2019, Франция / Бельгия
4.0
Кусочки льда
драма, комедия
2010, Франция
6.0
Сколько ты стоишь?
драма, комедия
2005, Италия / Франция
7.0
Отбивные
комедия, драма
2003, Франция
4.0
Актеры
биография, комедия, драма
2000, Франция
5.0
Раз, два, три, замри!
комедия, драма
1993, Франция
5.0
Спасибо, жизнь!
драма
1991, Франция
6.0
Слишком красивая для тебя
комедия, драма
1989, Франция
7.0
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