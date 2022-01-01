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Кусочки льда Кусочки льда
Киноафиша Фильмы Кусочки льда Кусочки льда, 2010: актеры и роли
Le bruit des glaçons Кусочки льда 2010 / Франция
6.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Кусочки льда, 2010: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Бертран Блие Бертран Блие Bertrand Blier
В ролях
Жан Дюжарден Жан Дюжарден Jean Dujardin Альбер Дюпонтель Альбер Дюпонтель Albert Dupontel Анн Альваро Анн Альваро Anne Alvaro Мириам Буайе Мириам Буайе Myriam Boyer Криста Тере Криста Тере Christa Theret Одри Дана Одри Дана Audrey Dana Эмиль Берлинг Émile Berling
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