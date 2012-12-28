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Здрасьте, приехали!

Zdraste, priekhali! 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Этот трогательный фильм повествует о необычном дне одной провинциальной семьи. Отец решает сделать подарок 9-летниму сыну — показать Москву. Одновременно это праздник и для его отца, которому Москва представляется романтичной и недостижимой мечтой, городом, где всё по определению правильно, продуманно и прекрасно. Однако, как свойственно любым тщательно продуманным планам, праздник уже на вокзале непредвиденно осложняется. Их ждут невероятные приключения полные юмора и неожиданных встреч!

Здрасьте, приехали! - трейлер
Здрасьте, приехали!  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 28 декабря 2012
Дата выхода
28 декабря 2012 Россия 12+
28 декабря 2012 Казахстан
28 декабря 2012 Украина
Производство KinoKomitet Film Company
Другие названия
Zdraste, priekhali!, Здрасьте, приехали!, Один счастливый день
Режиссер
Евгения Касперская
Елена Сысоева
В ролях
Валентин Стрыкало
Евгений Сытый
Евгений Сытый
Артем Казьмин
Юлия Стадник
Все актеры и съемочная группа
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Здрасьте, приехали! - трейлер
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