Здрасьте, приехали!
– Этот трогательный фильм повествует о необычном дне одной провинциальной семьи. Отец решает сделать подарок 9-летниму сыну — показать Москву. Одновременно это праздник и для его отца, которому Москва представляется романтичной и недостижимой мечтой, городом, где всё по определению правильно, продуманно и прекрасно. Однако, как свойственно любым тщательно продуманным планам, праздник уже на вокзале непредвиденно осложняется. Их ждут невероятные приключения полные юмора и неожиданных встреч!
