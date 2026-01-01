Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Война на Диком Западе

Награды и номинации фильма Война на Диком Западе 1962

Оскар 1964 Оскар 1964
Лучший звук
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучший монтаж
Победитель
Лучший фильм
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучший дизайн костюмов
Номинант
