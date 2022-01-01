Продавщица фиалок, 1958

Начало XX века. Соледад — симпатичная продавщица фиалок и начинающая певица небольшого варьете, знакомится у большого театра Мадрида с Фернандо — влиятельным джентльменом.



Безумное чувство охватывает молодых людей, но их брак невозможен из-за разного социального статуса, Соледад доверяют исполнять одну из главных партий варьете, ее чарующий голос покоряет сердца слушателей и она становится самой популярной певицей Испании. Ее гастроли и концерты проходят с аншлагами во всем мире. Со временем она стала богатой, но по-прежнему она одинока и только встреча с Фернандо может успокоить ее сердце.