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Продавщица фиалок Продавщица фиалок
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La violetera

Продавщица фиалок, 1958

1958 / Испания / Италия
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12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

Начало XX века. Соледад — симпатичная продавщица фиалок и начинающая певица небольшого варьете, знакомится у большого театра Мадрида с Фернандо — влиятельным джентльменом.

Безумное чувство охватывает молодых людей, но их брак невозможен из-за разного социального статуса, Соледад доверяют исполнять одну из главных партий варьете, ее чарующий голос покоряет сердца слушателей и она становится самой популярной певицей Испании. Ее гастроли и концерты проходят с аншлагами во всем мире. Со временем она стала богатой, но по-прежнему она одинока и только встреча с Фернандо может успокоить ее сердце.

6.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 1958
Премьера в мире 6 апреля 1958
Режиссер
Луис Сесар Амадори
В ролях
Сара Монтьель
Раф Валлоне
Франк Виллар
Томас Бланко
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Продавщица фиалок 1 постер
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саундтрек фильма Продавщица фиалок
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