Рио Гранде, 1950

Маленький отдаленный форт на Рио Гранде. Сердце крутого подполковник Кирби Йорка немного смягчается: среди пополнения новичков, прибывших в его подчинение, единственный и горячо любимый сын Джефф. Однако, послаблений ему не будет: армейская жизнь полна трудностей и страданий, романтикой здесь и не пахнет. Но Джефф и сам хочет доказать отцу, на что он способен. Вскоре в форт приезжает Кэтлин Йорк — жена Кирби, с которой он расстался. Дама настроена весьма решительно: она хочет добиться ухода сына из армии и вернуть любовь мужа.