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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Кэролин Джонс
Carolyn Jones
Киноафиша
Персоны
Кэролин Джонс
Кэролин Джонс
Carolyn Jones
Дата рождения
28 апреля 1930
Возраст
53 года
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
3 августа 1983
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.7
Вторжение похитителей тел
(1955)
7.3
Последний поезд из Ган Хилл
(1959)
7.1
Война на Диком Западе
(1962)
Фильмография Кэролин Джонс
Американская медсестра
American Nurse
2014, США
7.1
Война на Диком Западе
How the West Was Won
вестерн
1962, США
6.2
Ледяной дворец
Ice Palace
драма
1960, США
6.2
Дыра в голове
A Hole in the Head
комедия
1959, США
7.3
Последний поезд из Ган Хилл
Last Train from Gun Hill
триллер, вестерн, драма
1959, США
6.2
Марджори Морнингстар
Marjorie Morningstar
мелодрама, драма
1958, США
6.4
Нежная ловушка
The Tender Trap
мюзикл, комедия
1955, США
7.7
Вторжение похитителей тел
Invasion of the Body Snatchers
ужасы, фантастика
1955, США
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