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Постер фильма Солдат в юбке
7.0
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7.0

Солдат в юбке

, 1949
I Was a Male War Bride
США / комедия, мелодрама / 18+
Постер фильма Солдат в юбке
7.0

О фильме

Западная послевоенная Германия восстанавливается при поддержке союзнических войск. Бывшие любовники Анри Рошар — капитан французский армии и девушка Кэтрин Гэйтс — лейтенант армии США только что выяснили отношения и решили больше не встречаться. Но начальству до этого нет дела, полковник дает этой рассорившейся парочке поручение добраться в один дальний городок и найти скрывающегося нацистского ученого. Герои отправляются в путь. Им предстоит проехать немало километров на трофейном мотоцикле с коляской, ввязаться в вереницу приключений, вновь понять, что они любят друг друга и в итоге оформить брак в местной канцелярии и церкви. Но на этом история не заканчивается. Анри решает покинуть родные края и уехать вместе с молодой женой в США, но военная бюрократия ставит барьеры на их пути…

В ролях

Кэри Грант
Кэри Грант
Captain Henri Rochard
Энн Шеридан
1st Lt. Catherine Gates
Мэрион Маршалл
Lt. Kitty Lawrence
Рэнди Стюарт
Lt. Eloise Billings
Билл Нефф
Capt. Jack Ramsey
Кинг Донован
Undetermined Role
Чарльз Б. Фицсаймонс
Lt. Kelly
Роберт Стивенсон
Lieutenant
Отто Вальдис
Undetermined Role
Роберт Эдейр
Col. Bliven
Режиссер Ховард Хоукс
Сценарист Чарльз Ледерер, Леонард Шпигельгасс, Хагар Вильде, Henri Rochard
Композитор Сирил Дж. Мокридж
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 1949
Премьера в мире 25 августа 1949
Дата выхода
26 августа 1949 США
Бюджет $2 000 000
Производство 20th Century Fox
Другие названия
I Was a Male War Bride, Ich war eine männliche Kriegsbraut, La novia era él, Allez coucher ailleurs, Howard Hawks' I Was a Male War Bride, A hímnemű hadimenyasszony, A Noiva Era Ele, Allez coucher ailleurs !, Am fost mascul mireasă de război, Byłem wojenną narzeczoną, De bruid was een man, Ero uno sposo di guerra, Fizeram-me Passar por Mulher, Ga elders slapen, Harp gelini, I nyfi itan arseniki, Jag var en manlig krigsbrud, Jeg var en mandlig krigsbrud, Jeg var en mannlig krigsbrud, Olin mies-sotamorsian, You Can't Sleep Here, Солдат в юбке, 僕は戦争花嫁, 战地新娘, 男性新娘子

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 11 голосов
7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 12 ноября 2020

Цитаты

Capt. Henri Rochard Меня зовут Рошар. Вы подумаете, что я невеста, но на самом деле я муж. Будет пара моментов замешательства, но если все сохраним спокойствие, всё будет нормально.

Отзывы о фильме

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