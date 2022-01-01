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Пушки острова Наварон Пушки острова Наварон
Киноафиша Фильмы Пушки острова Наварон Пушки острова Наварон, 1961: актеры и роли
The Guns of Navarone Пушки острова Наварон 1961 / США / Великобритания
7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Пушки острова Наварон, 1961: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дж. Ли Томпсон
В ролях
Грегори Пек Грегори Пек Gregory Peck Дэвид Нивен David Niven Энтони Куинн Энтони Куинн Anthony Quinn Стенли Бейкер Энтони Куэйл Anthony Quayle Джеймс Даррен James Darren Ирен Папас Irene Papas
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