Киноафиша
Фильмы
Пушки острова Наварон
Награды и номинации фильма Пушки острова Наварон
Награды и номинации фильма Пушки острова Наварон 1961
Оскар 1962
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Золотой глобус 1962
Лучший фильм (драма)
Победитель
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1962
Best British Screenplay
Номинант
