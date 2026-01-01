Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Пушки острова Наварон 1961

Оскар 1962 Оскар 1962
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Лучший звук
Номинант
 Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
Золотой глобус 1962 Золотой глобус 1962
Лучший фильм (драма)
Победитель
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1962 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1962
Best British Screenplay
Номинант
