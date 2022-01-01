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Трансформеры: Эпоха истребления
Трансформеры: Эпоха истребления, 2014: актеры и роли
Transformers: Age Of Extinction
Трансформеры: Эпоха истребления
2014 / США
Трейлер
7.4
Оцените
54
голоса
Рейтинг IMDb: 5.6
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Трансформеры: Эпоха истребления, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Бэй
Michael Bay
В ролях
Марк Уолберг
Mark Wahlberg
Джек Рейнор
Jack Reynor
Никола Пельтц Бекхэм
Nicola Peltz Beckham
Стэнли Туччи
Stanley Tucci
Келси Грэммер
Kelsey Grammer
София Майлс
Sophia Myles
Питер Каллен
Peter Cullen
Титус Уэлливер
Titus Welliver
Ли Бинбин
Li Bingbing
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