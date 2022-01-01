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Трансформеры: Эпоха истребления Трансформеры: Эпоха истребления
Киноафиша Фильмы Трансформеры: Эпоха истребления Трансформеры: Эпоха истребления, 2014: актеры и роли
Transformers: Age Of Extinction Трансформеры: Эпоха истребления 2014 / США
7.4 Оцените
54 голоса Рейтинг IMDb: 5.6
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Трансформеры: Эпоха истребления, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Бэй Майкл Бэй Michael Bay
В ролях
Марк Уолберг Марк Уолберг Mark Wahlberg Джек Рейнор Джек Рейнор Jack Reynor Никола Пельтц Бекхэм Никола Пельтц Бекхэм Nicola Peltz Beckham Стэнли Туччи Стэнли Туччи Stanley Tucci Келси Грэммер Келси Грэммер Kelsey Grammer София Майлс Sophia Myles Питер Каллен Питер Каллен Peter Cullen Титус Уэлливер Титус Уэлливер Titus Welliver Ли Бинбин Ли Бинбин Li Bingbing
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