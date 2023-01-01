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Трансформеры: Эпоха истребления Трансформеры: Эпоха истребления
Киноафиша Фильмы Трансформеры: Эпоха истребления Награды и номинации фильма Трансформеры: Эпоха истребления
Transformers: Age Of Extinction Трансформеры: Эпоха истребления 2014 / США
6.5 Оцените
54 голоса Рейтинг IMDb: 5.6
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Награды и номинации фильма Трансформеры: Эпоха истребления

Вся информация о фильме
Золотая малина 2015 Золотая малина 2015
Худшая режиссура
Победитель
Худший фильм
Номинант
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Худший ансамбль
Номинант
Худший приквел, сиквел, ремейк или плагиат
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Гнев материнский
Гнев материнский
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
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