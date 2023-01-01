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Трансформеры: Эпоха истребления
Награды и номинации фильма Трансформеры: Эпоха истребления
Transformers: Age Of Extinction
Трансформеры: Эпоха истребления
2014 / США
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6.5
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54
голоса
Рейтинг IMDb: 5.6
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Награды и номинации фильма Трансформеры: Эпоха истребления
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Золотая малина 2015
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