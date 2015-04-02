Сменив полувменяемого Шайа Лабафа, любителя прятать голову в пакет, на душевного Марка Уолберга, чьи мускулы растут от фильма к фильму с угрожающей быстротой, Майкл Бэй приготовил четвертую серию трансформаторного аттракциона – такую же лихую и чумовую, как и первые три. По поводу чего, собственно, сам же и высказался устами одного из персонажей в начале картины: «Фильмы в наше время – сплошная фигня: сиквелы, ремейки и тому подобное». И тут же наглядно продемонстрировал…
Слишком много людей и слишком убогая постановка боёв. Не верю, что в четвёртой части этого не будет...
За этот последний лишний час отношение к фильму ухудшается в геометрической прогрессии.
ууу там сущий ад. Прайм верхом на Ти-рексе, с мечом в руке. Рядом кружит Змей Горыныч. Компания клоунов, один из которых типа викинг с бородой, другой типа самурай, видя это, орут "лидер!" и устремляются. А эта нечисть зубастая смачно хрумкает десептиконов, отрыгивая огонь...можно подумать, цепочка пищевая такая.
Зеленоглазый "ламбо" Локдаун понравился, вот кто крут и настоящий герой. Потому наверное и не попадет в следующую часть. Зря с ним так.
Видимо, я с пятой части тоже не хожу на Трансформаторов✊
6/10
Учесть прошлые ошибки? Возможно так. Каждый режиссёр хочет, чтобы его творение оценивали достойно. И это касается не только режиссёров. Неважно кто: Бухгалтер, маляр, дизайнер - всем им хочется, чтобы их работа приносила пользу окружающему миру. Поэтому желание исправляться должно быть всегда.Желание, которое есть не у всех. Майкл Бэй, познакомившись десять лет назад с франшизой «Трансформеров» понял - это его карьерная лестница к фантастическим спецэффектам. Съемки первых трансформеров - знакомство. Вторых - освоение. Третьих - настоящий компьютерный оргазм. И наконец, четвертая часть, ознаменовавшая начало новой трилогии. Скажу банально, но, да ладно: «Стоит дать обезьяне гранату, и она взорвёт ею всё что возможно», - когда-нибудь эти слова войдут в историю кинематографа, а господин Майкл Бэй, увидев их, скажет: «Трансформеры и есть та самая обезьяна». После просмотра четвёртой части зритель может сказать только одно: «А где же смысл? Где адекватность? Где кино, Вашу мать?». И каждый критик его поймёт, ведь ничего из вышеперечисленного в этой ленте нет. Некогда потенциальная франшиза скатилась в ряд хорошо снятых спецэффектов. А жаль, действительно, жаль.После событий третьей части, прошло несколько лет. Трансформеры, развязав полномасштабную войну в Чикаго, объявлены вне закона. Люди, когда-либо контактировавшие с ними, ждёт та же участь. Мир медленно погружается в эпоху, когда не здравые поступки запостраняют всё остальное. Люди забыли о том, как на протяжении трёх лет они совместно с автоботами сражались на просторах различных стран. Как вместе теряли бойцов, ресурсы. Всё это - забыто. И напрашивается вопрос: «Где Ваши мозги, высокопоставленные чиновники из правительства?». Как-то быстро они забывают, что именно автоботы спасли Чикаго. Именно после того как враждебная раса трансформеров оккупировала город и устроила там собственный ритуал по транспортировке планеты. Новое творение Бэя вновь показывает людей настолько глупыми созданиями, которым до совершенствования ещё шагать и шагать.На одной из выставок Майкл Бэй заявил, что новая картина станет новой трилогией в серии. Старые герои уйдут, а новые заслуженно займут их место. Так и получилось: Оптимус Прайм и его верный помощник Бамблби - единственные, кто остался из прежнего списка героев. Сэм Уитвики и его исполнитель Шайа ЛаБаф ушёл на покой, отдав свой стульчик главного героя Марку Уолбергу, человеку, являющемуся полной противоположностью Сэма в фильме. Главное женское лицо заняла Никола Пельтц. Юная красавица, недавно закончившая школу. По правде говоря, Никола не обладала каким-либо актёрским опытом, чтобы её могли принять в фильм такого масштаба. «Эпоха истребления» доказала, что это так. Актрисе необходимо продолжать развиваться, увеличивать список фильмографии и когда-нибудь она, правда, сможет достичь хорошего успеха. И третий, непонятно зачем и для чего приплетённый актёр в сие ленту, Джек Рейнор. «Талант», снявшийся в паре тройке сомнительных фильмов, сияет в картине на первых ролях. Если кто-нибудь Вас спросит, что означает слово «жаль» - смело говорите это про игру Джека в данной картине. Рейнор не старается показывать той харизмы, что есть у Уолберга; нет сочувствия, которое действительно необходимо в некоторых моментах; и нет игры, которая нужна. Всё что он делает, это говорит, что в Ирландии Уолбергу бы «рожу начистили» за его слова. И всё, правда, всё.Кейд Йегер, изобретатель из Техаса, чьи патенты никак не дойдут до фирм, довольствуется кражей электропитания у соседей. Роль Кейда досталась талантливому (чего не скажешь про Рейнора) актёру, в чьём послужном списке есть Оскароносные картины. Марк Уолберг, в отличие от того же Рейнора, выкладывается. Он вжился в роль отца, который по-настоящему заботится о своей дочери. Съёмки в «Третьем лишнем» не прошли зря, ведь при игре с компьютерным Праймом Кейд выглядит вполне правдоподобно. Его ярость/искренность/недовольство показано от души. Видно, что Марк отдавал всего себя при работе с персонажем. Спасибо ему за это, ведь он один из двух, кто делал это в фильме. Джошуа Джойс в исполнении Стенли Туччи – это лучшее, что происходило с франшизой трансформеров за всё время. Джойс – глава научных исследований и разработок в государственной компании KSI. Джойс, загоревшись идеей воссоздать трансформеров, уделяет этому всё своё время. Понимая, что их время ушло, разработки Джойса могут оказаться тем самым, что сейчас требуется человечеству. Огромные, могущественные роботы, созданные с одной целью – подчиняться. И всё это – в одних руках. В руках Джойса. Привлекательно, не правда ли? Джошуа, в отличие от оперативника ЦРУ Гарольда Аттинджера не обладает целью уничтожить трансформеров. Его цель – наука и всё что с ней связано. Стенли Туччи – молодец. Правда, молодец. Он старается, пытается показать человека, которому не все-равно. Он выражается озабоченность, когда в ходе военных операций страдают мирные люди. И это похвально.К концу фильма, когда накал страстей должен заканчиваться, в «Эпохе истребления» он только начинает продолжаться. И так каждые десять минут. Вот, кажется, бойня в китайском переулке закончилась и через пару-тройку минут должна начаться спокойная обстановка с пафосными словами. Но нет, Майкл Бэй вводит новую порцию адреналина, явно говоря: «Ну уж нет! Это ещё не конец!». Всё сводится к тому, что к конечным ста восьмидесяти пяти минутам зритель просто устает смотреть на этот яркий набросок палитры, недовольно вытягивая из себя слова принуждения о скорейшем конце этого бездарного фильма. Не показывая чёткого смысла, который должен присутствовать в картине, и актёрской игры (Стенли, без обид), «Трансформеры: Эпоха Истребления» становится самым нудным проектом в карьере Майкла Бэя.Вердикт. Золотая малина – единственное, на что могла претендовать картина Майкла Бэя в 2014 году. Никола Пельтц и Джек Рейнор – главное разочарование. На их фоне даже тот кудрявый комик выглядел лучше, а ведь я даже не помню его имени. Кадровые перестановки, произошедшие после релиза ленты, должны были пойти на пользу. Учитывая то, насколько ужасным оказался сценарий, можно подумать, что он писался на бегу. Неисчисляемое количество американских флагов соизримо количеству ляпов в фильме (а флагов здесь показано почти две сотни раз). Спасибо за потраченные впустую три часа, Майкл Бэй!Картина получает ачивку за самое глупое продолжение в мире. Фильм не удосуживается объяснить, куда делись старые герои. Перемотав события на несколько лет вперёд, сценаристы подумали, что таким образом можно избежать объяснений. Но как-бы не так. Всё что Вы получите – это два тридцатисекундных ролика об убийстве автобота и игральные карты с изображением трансформеров. А как появились новые автоботы на Земле – вообще не хочется спрашивать.Приятного просмотра!
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