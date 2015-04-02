Наша рецензия

Сменив полувменяемого Шайа Лабафа, любителя прятать голову в пакет, на душевного Марка Уолберга, чьи мускулы растут от фильма к фильму с угрожающей быстротой, Майкл Бэй приготовил четвертую серию трансформаторного аттракциона – такую же лихую и чумовую, как и первые три. По поводу чего, собственно, сам же и высказался устами одного из персонажей в начале картины: «Фильмы в наше время – сплошная фигня: сиквелы, ремейки и тому подобное». И тут же наглядно продемонстрировал…