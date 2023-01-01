Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Полтергейст" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта
Киноафиша Фильмы Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта, 2013: актеры и роли
Romeo and Juliet Ромео и Джульетта 2013 / Великобритания / Италия / Швейцария
6.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Ромео и Джульетта, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Карло Карлей Carlo Carlei
В ролях
Дуглас Бут Дуглас Бут Douglas Booth Хейли Стайнфелд Хейли Стайнфелд Hailee Steinfeld Стеллан Скарсгард Стеллан Скарсгард Stellan Skarsgard Эд Вествик Эд Вествик Ed Westwick Коди Смит-МакФи Коди Смит-МакФи Kodi Smit-McPhee Томас Арана Томас Арана Tomas Arana Том Уисдом Tom Wisdom Лиза Арзамасова Лиза Арзамасова Филипп Бледный Филипп Бледный Filipp Anatolevitsj Bledniy Анатолий Белый Анатолий Белый Anatoliy Belyy Дэмиэн Льюис Дэмиэн Льюис Damian Lewis Наташа МакЭлхоун Наташа МакЭлхоун Natascha McElhone
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Императрицы
Императрицы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Смешарики снимают кино
Смешарики снимают кино
2023, Россия, анимация
Телохранитель на фрилансе
Телохранитель на фрилансе
2023, США, боевик, комедия
Лукавый
Лукавый
2023, США, ужасы
Страсти по Матвею
Страсти по Матвею
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кошки-мышки
Кошки-мышки
2023, Франция / США, драма, триллер
Лесси — лохматый детектив
Лесси — лохматый детектив
2023, Германия, боевик, драма, семейный
Related video
Над чудаком Гнездиловым потешался каждый: измените мнение, узнав его диагноз
Патологоанатом из «Следа» снялась без халата и бюстгальтера: уберите мужчин от экранов
Как кошка с собакой: Гайдай сделал этого актера звездой, а потом всю жизнь ненавидел
Загримировали так, что родные не узнали: кто годами скрывался за образом Высоцкого
Советский Ален Делон и любимец женщин: почему Арамиса никто не звал в кино
Самую первую серию «Ну, погоди!» видел 1 человек из 10 тысяч: вот что не понравилось цензорам
Тест: сделайте уборку и узнайте, какой вы на самом деле человек
Взрослые боялись больше детей: этот советский мультик пугает до чертиков
Был звездой, а стал таксистом: красавец из «Карнавальной ночи» попал в психушку и потерял все
Мужчины этих знаков Зодиака никогда не прощают обиды: самые злопамятные
Ни морщин, ни бороды: вы точно не видели старика Хоттабыча таким (фото)
От вида 17-летней внучки Маслякова люди невольно скривились: внимание на огромные губы
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше