Anonymous Мистер Ратход, что вы делаете, если у вас в доме завелся таракан? Вы не делаете его своим питомцем, вы просто убиваете его. Эти паразиты портили мой дом, а теперь я хочу его очистить.

Prakash Rathod - Commissioner of Police Кто вы?