Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ведьмина служба доставки» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Среда
8.1
Киноафиша Фильмы Среда
8.1

Среда

, 2008
A Wednesday
Индия / драма, триллер / 18+
Постер фильма Среда
8.1

О фильме

Действие фильма происходит в промежутке между двумя часами дня и шестью часами вечера во вторник. Один террорист позвонил по телефону Пракашу Ратходу, комиссару полиции Мумбая и потребовал освободить четырёх террористов. В качестве вознаграждения он обещает сообщить места, где террористы заложили взрывные устройства.

Пракаш считает, что это — дезинформация, но когда возле штаба полиции смертинк взрывает бомбу, комиссар полиции раздумывает, как ему поступить. Он направляет группу полицейских на поиски этого информатора. Тем временем он встречается с тележурналисткой Нейна Рой, которой также звонил этот анонимный террорист. В конце-концов, Пракаш вместе с двумя храбрыми офицерами полиции Арифом и Джаем отправляет четырёх задержанных террористов, но события принимают неожиданный оборот…

В ролях

Анупам Кхер
Анупам Кхер
Prakash Rathod
Джимми Шергилл
Амир Башир
Jai Singh
Насируддин Шах
The Common Man
Вирендра Саксена
Babu
Mahesh Kanual
Stranger at Police Station
Gaurav Kapoor
Ajay Khanna
Seema Malik
Anu
Jaywant Wadkar
Traffic Constable
Дипал Шоу
Naina Roy
Снехал Даби
Sambhu (Electric Baba)
Режиссер Нирай Пандей
Сценарист Нирай Пандей
Композитор Санджай Чаудхари
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2008
Премьера в мире 5 сентября 2008
Дата выхода
5 сентября 2008 Индия
Сборы в мире $3 256 911
Производство Anjum Rizvi Film Company, Friday Filmworks, UTV Motion Pictures
Другие названия
A Wednesday, Среда, A Common Man, Egy szerda, Kolmapäev, Một Ngày Thứ Tư, Quarta-Feira, Środa, Середа, 一个星期三的下午, 一個星期三的下午, Bir Çərşəmbə Günü

Рейтинг фильма

8.1
Оцените 15 голосов
8.1 IMDb

Цитаты

Anonymous Мистер Ратход, что вы делаете, если у вас в доме завелся таракан? Вы не делаете его своим питомцем, вы просто убиваете его. Эти паразиты портили мой дом, а теперь я хочу его очистить.
Prakash Rathod - Commissioner of Police Кто вы?
Anonymous Я тот, кто сегодня боится сесть в автобус или поезд. Я тот, чья жена думает, что он идет на войну, а на самом деле я иду на работу. Она боится, что я не вернусь. Она звонит каждые два часа, чтобы узнать, пил ли я чай, ел ли я обед. На самом деле она хочет узнать, жив ли я еще. Я тот, кто иногда попадает под дождь или в взрывы. Я тот, кто подозревает человека с чётками. Я же боюсь отрастить бороду и носить кепку. Если я куплю магазин, боюсь выбрать название, чтобы кто-то не увидел его и не поджег во время бунтов. Неважно, кто дерется, меня убьют первым. Вы наверняка видели толпу. Выберите из неё человека. Это я. Я просто глупый простой человек, который хочет очистить свой дом.

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Среда

Месть
Месть триллер, детектив
2019, Индия
7.0
Розовый
Розовый триллер, драма
2016, Индия
8.0
Ланчбокс
Ланчбокс драма, мелодрама
2014, Индия / Франция / Германия / США
7.0
Беги, Милка, беги!
Беги, Милка, беги! биография, драма, исторический, спорт
2013, Индия
8.0
Королева
Королева приключения, комедия, драма
2013, Индия
8.0
Обычный человек
Обычный человек триллер, боевик
2012, США / Шри-Ланка
4.0
История
История триллер
2012, Индия
8.0
Цвет шафрана
Цвет шафрана драма, мелодрама, комедия
2006, Индия
8.0
Последняя надежда
Последняя надежда драма
2005, Индия
8.0
Братан Мунна: Продавец счастья
Братан Мунна: Продавец счастья комедия, драма
2003, Индия
8.0
Лагаан: Однажды в Индии
Лагаан: Однажды в Индии драма, комедия
2001, Индия
8.0
Месть и закон
Месть и закон боевик, комедия, мелодрама, мюзикл, приключения, триллер
1975, Индия
8.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Пасть
Пасть
2026, Великобритания, триллер
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Трасса «Море — море»
Трасса «Море — море»
2026, Россия, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Выкинула грязный ершик на помойку и перекрестилась: новый тренд 2026 года оказался намного гигиеничнее привычного способа
5 капель на губку - и через 10 минут мои краны в ванной и на кухне словно зеркало: сверкают даже в темноте
Кукурузу летом давно уже не варю и готовую не покупаю: шашлычник подсказал шик-способ приготовить ее быстрее и вкуснее
«Говорят, юмор жизнь продлевает, и наш тест — тоже»: на 6 вопросов о «Том самом Мюнхгаузене» ответят лишь знатоки кино СССР
Если в восторге от «Черного зеркала», смело включайте этот корейский сериал: 8 историй, от которых сложно оторваться
Эти 5 роскошных мини-сериалов реально «проглотить» за вечер: №5 – почти что «Слово пацана» по-американски
Свежий детектив Первого канала начался как «Невский», закончился как «Форсаж»: «У героя дедукция Шерлока, боевка Джеки Чана»
«Иван будет играть отрицательного персонажа»: создатель «Фишера» раскрыл первые детали новых «Отпечатков» с Янковским (и они удивляют)
Зачем ждать «Невский-8», когда есть эти 5 новинок от НТВ? Посмотрела главные хиты 2026-го и осталась довольна
Ответите на 5 вопросов о советских детективах — заслужите звание Шерлока: без лупы и Ватсона наш тест не пройти
88% зрителей довольны этим шикарным эпосом от Amazon — и с нетерпением ждут 3-й сезон: «актеры, локации, музыка — все блеск»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше