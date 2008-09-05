Действие фильма происходит в промежутке между двумя часами дня и шестью часами вечера во вторник. Один террорист позвонил по телефону Пракашу Ратходу, комиссару полиции Мумбая и потребовал освободить четырёх террористов. В качестве вознаграждения он обещает сообщить места, где террористы заложили взрывные устройства.
Пракаш считает, что это — дезинформация, но когда возле штаба полиции смертинк взрывает бомбу, комиссар полиции раздумывает, как ему поступить. Он направляет группу полицейских на поиски этого информатора. Тем временем он встречается с тележурналисткой Нейна Рой, которой также звонил этот анонимный террорист. В конце-концов, Пракаш вместе с двумя храбрыми офицерами полиции Арифом и Джаем отправляет четырёх задержанных террористов, но события принимают неожиданный оборот…
|5 сентября 2008
|Индия