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Аркаим. Колесница времени
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Аркаим. Колесница времени, 2022

2022 / Россия
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О фильме

«Аркаим. Колесница времени» — документальный фильм о синташтинской культуре, перевернувшей мировую военную историю, и о научном эксперименте по воссозданию первой в мире колесницы со спицами.

Фильм исследует феномен исчезнувшей цивилизации бронзового века, впервые обнаруженной на Южном Урале, на территории современной Челябинской области, всего 50 лет назад. Оказалось, что четыре тысячи лет назад далеко в степях, вдали от крупнейших мировых цивилизаций Египта или Древнего Востока, существовала страна огромных крепостей. В них добывали медь и золото и разводили лошадей. И именно здесь раньше всех на планете появилась лёгкая боевая колесница со спицами. В XXI веке до нашей эры синташтинцы совершили технологический переворот и… исчезли.

В XXI веке новой эры челябинские учёные впервые в мире решаются воссоздать синташтинскую колесницу, чтобы показать, как появились мастера колесничного боя — первые в истории профессиональные воины, рыцари бронзового века. Фильм фиксирует этот эксперимент, который приведет к открытию мирового масштаба.

Продолжительность 57 минут
Год выпуска 2022
Возраст 6+
В ролях
Сергей Пускепалис
Сергей Пускепалис
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Аркаим. Колесница времени 1 постер
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