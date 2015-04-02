Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ину-О: Рождение легенды"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Корпорация "Святые моторы"
Отзывы о фильме «Корпорация "Святые моторы"»
Holy Motors
Корпорация "Святые моторы"
2012 / Франция
Трейлер
8.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Отзывы о фильме «Корпорация "Святые моторы"»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Очень странные ощущения от трейлера, все сразу. Тревожно, грустно, сладко. Пляшущие светящиеся человечки улыбнули.
Безумно интересно.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Похоже на сон. Поразили две вещи: первая - Дени Лаван. У него довольно скудная мимика, точнее, она почти отсутствует. А он еще себе бельмо искусственное в глаз вставляет в одном из эпизодов и умудряется играть телом и одним глазом. А вторая - это то, что при сюжетной бессюжетности фильм вызывает сильные эмоции. Это высший пилотаж, наверное.
Очень и очень нестандартно. И еще интересно, Кроненберг и Каракс не договаривались, случаем, когда свои фильмы снимали? Сумеречный миллиардер из Космополиса спрашивал, куда деваются ночью лимузины, а Каракс впечатляюще ответил на вопрос. У него вообще машинки живые, с душой.
И что совсем не понятно, за каким чертом герою в жены и дети всучили абизян? Как-то это слишком. Он, конечно, актёрище и типа все сдюжит, но все же, зачем? короче, не вполне я уловила идею.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Serene, 21/10/2012 - 18:42:26):
сон
во-во, и я про то же. Кстати, в начале фильма показали зрительный зал, полный неподвижными, спящими людьми. Может, это их сны...
Цитата (Serene, 21/10/2012 - 18:42:26):
в альманахе "Токио"
надо посмотреть. Я от этого Merde аж вспотела. Там сценка, в пещере с Евой Мендес...я ожидала всего, что угодно, ей-богу...а он себя давай розовыми лепестками посыпать...испорченный я человек ✊ . А Караксу браво, вышиб из равновесия конкретно.
ЗЫ: я анекдот вспомнила про то, как песик впервые увидел баобаб и воскликнул: это неописуемо!
Выходит, Холи Моторс - это баобаб✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Shuar
2 апреля 2015, 12:51
давайте не будем обманывать ни себя, ни тех, кто еще не посмотрел этот говно-фильм...
бред сивой кобылы в новогоднюю ночь.. только так я могу охарактеризовать этот непонятный человеческому разуму фильм.. думаю, режиссер переел грибов.. это психодел, иначе не назовёшь.. в пустую потраченные деньги и два часа жизни..
2 апреля 2015, 12:51
1
0
Ответить
fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 23/10/2012 - 06:44:14):
Cars (2006) / Cars 2 (2011)
не, не смотрела.
Цитата (peacefrog, 23/10/2012 - 06:44:14):
фильм Max mon amour
Не хотелось Оскару к обезьянам, очевидно. Курил, топтался у входа. Скорее уж это антиМах. Но так даже лучше, по-моему. Режиссерская причуда, вызвавшая смех.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (yamamoto, 13/11/2012 - 01:01:03):
Bjork поперхнулась булочкой
Мне понравилось, как Кайли спела.
Самоубийство странное, страшное как казнь. Погуляли, держась за руки, песенка, и вдребезги об асфальт... А Оскар с криком ааа-а сел в лимузин и поехал к обезьянам. Может, потому что обезьяны не просиживают вечеринки, плача в туалете и не самоубиваются после прогулок с песнями?
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Berlin197150
2 апреля 2015, 12:51
при всей своей толерантности назвать сей опус художественным фильмом не могу. совершенно бессмысленный фильм с убогими попытками эпатировать зрителя. Даже Kylie Minogue, из-за которой в первую очередь пошел на фильм, разочаровала. Очень уж старовато выглядит и роль идиотская, как и все в этом нелепом фильме. Оценка - 0/10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Тома
2 апреля 2015, 12:51
Удивительный стиль у этого фильма, поток ассоциаций, впечатлений, то, что в нем есть объяснить невозможно... Я смотрела и думала, не является ли наша жизнь чем-то вроде одной коротенькой роли Оскара? Только она у нас такая вобщем постоянная, а ведь этих ролей могло бы быть бесконечное количество... Мы все, как и он играем какие-то свои истории, предполагаемые окружением, другими персонажами и т.д. И нашей некоей сущностью. Ведь и во всех персонажах Оскара сквозит что-то узнаваемо, и в тоже время они так диаметрально различны. Сцена где он убивает чувака и делает из него себя, а потом убивает себя отлично придумана, напоминает Линча.
Судить об этом рационально бессмысленно, это как сон или стихи, или настроение... Мне жаль тех, кто не получил от этого фильма удовольствие, мне он очень понравился...
8/10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Непослушная
42 комментария
Капернаум
2 комментария
Праведник
76 комментариев
Титаник
2 комментария
Крушение
20 комментариев
Изумительный Морис
17 комментариев
Небо
25 комментариев
Летчик
17 комментариев
Аватар 2: Путь воды
172 комментария
Быть
21 комментарий
BTS: Yet to Come in Cinemas
203 комментария
Обсудить новинки кино в чате
В прокате
Премьеры
Онлайн
Праведник
Отзывы
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Свободные отношения
Отзывы
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Рецензия
Отзывы
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Папы против мам
Отзывы
2023, Россия, комедия, семейный
Бешенство
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, триллер
Непослушная
Отзывы
2023, Россия, мелодрама
Рок дог 3: Битва за бит
Отзывы
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Снежная королева: Разморозка
Отзывы
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Безумно интересно.
Очень и очень нестандартно. И еще интересно, Кроненберг и Каракс не договаривались, случаем, когда свои фильмы снимали? Сумеречный миллиардер из Космополиса спрашивал, куда деваются ночью лимузины, а Каракс впечатляюще ответил на вопрос. У него вообще машинки живые, с душой.
И что совсем не понятно, за каким чертом герою в жены и дети всучили абизян? Как-то это слишком. Он, конечно, актёрище и типа все сдюжит, но все же, зачем? короче, не вполне я уловила идею.
во-во, и я про то же. Кстати, в начале фильма показали зрительный зал, полный неподвижными, спящими людьми. Может, это их сны...
Цитата (Serene, 21/10/2012 - 18:42:26):в альманахе "Токио"
надо посмотреть. Я от этого Merde аж вспотела. Там сценка, в пещере с Евой Мендес...я ожидала всего, что угодно, ей-богу...а он себя давай розовыми лепестками посыпать...испорченный я человек ✊ . А Караксу браво, вышиб из равновесия конкретно.
ЗЫ: я анекдот вспомнила про то, как песик впервые увидел баобаб и воскликнул: это неописуемо!
Выходит, Холи Моторс - это баобаб✊
бред сивой кобылы в новогоднюю ночь.. только так я могу охарактеризовать этот непонятный человеческому разуму фильм.. думаю, режиссер переел грибов.. это психодел, иначе не назовёшь.. в пустую потраченные деньги и два часа жизни..
не, не смотрела.
Цитата (peacefrog, 23/10/2012 - 06:44:14):фильм Max mon amour
Не хотелось Оскару к обезьянам, очевидно. Курил, топтался у входа. Скорее уж это антиМах. Но так даже лучше, по-моему. Режиссерская причуда, вызвавшая смех.
Мне понравилось, как Кайли спела.
Самоубийство странное, страшное как казнь. Погуляли, держась за руки, песенка, и вдребезги об асфальт... А Оскар с криком ааа-а сел в лимузин и поехал к обезьянам. Может, потому что обезьяны не просиживают вечеринки, плача в туалете и не самоубиваются после прогулок с песнями?
Судить об этом рационально бессмысленно, это как сон или стихи, или настроение... Мне жаль тех, кто не получил от этого фильма удовольствие, мне он очень понравился...
8/10
Авторизация по e-mail