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Киноафиша Фильмы Корпорация "Святые моторы" Отзывы о фильме «Корпорация "Святые моторы"»
Holy Motors Корпорация "Святые моторы" 2012 / Франция
8.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Отзывы о фильме «Корпорация "Святые моторы"»

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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Очень странные ощущения от трейлера, все сразу. Тревожно, грустно, сладко. Пляшущие светящиеся человечки улыбнули.

Безумно интересно.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Похоже на сон. Поразили две вещи: первая - Дени Лаван. У него довольно скудная мимика, точнее, она почти отсутствует. А он еще себе бельмо искусственное в глаз вставляет в одном из эпизодов и умудряется играть телом и одним глазом. А вторая - это то, что при сюжетной бессюжетности фильм вызывает сильные эмоции. Это высший пилотаж, наверное.

Очень и очень нестандартно. И еще интересно, Кроненберг и Каракс не договаривались, случаем, когда свои фильмы снимали? Сумеречный миллиардер из Космополиса спрашивал, куда деваются ночью лимузины, а Каракс впечатляюще ответил на вопрос. У него вообще машинки живые, с душой.

И что совсем не понятно, за каким чертом герою в жены и дети всучили абизян? Как-то это слишком. Он, конечно, актёрище и типа все сдюжит, но все же, зачем? короче, не вполне я уловила идею.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Serene, 21/10/2012 - 18:42:26): сон



во-во, и я про то же. Кстати, в начале фильма показали зрительный зал, полный неподвижными, спящими людьми. Может, это их сны...



Цитата (Serene, 21/10/2012 - 18:42:26):в альманахе "Токио"



надо посмотреть. Я от этого Merde аж вспотела. Там сценка, в пещере с Евой Мендес...я ожидала всего, что угодно, ей-богу...а он себя давай розовыми лепестками посыпать...испорченный я человек ✊ . А Караксу браво, вышиб из равновесия конкретно.



ЗЫ: я анекдот вспомнила про то, как песик впервые увидел баобаб и воскликнул: это неописуемо!

Выходит, Холи Моторс - это баобаб✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Shuar 2 апреля 2015, 12:51
давайте не будем обманывать ни себя, ни тех, кто еще не посмотрел этот говно-фильм...

бред сивой кобылы в новогоднюю ночь.. только так я могу охарактеризовать этот непонятный человеческому разуму фильм.. думаю, режиссер переел грибов.. это психодел, иначе не назовёшь.. в пустую потраченные деньги и два часа жизни..
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 23/10/2012 - 06:44:14):Cars (2006) / Cars 2 (2011)



не, не смотрела.



Цитата (peacefrog, 23/10/2012 - 06:44:14):фильм Max mon amour



Не хотелось Оскару к обезьянам, очевидно. Курил, топтался у входа. Скорее уж это антиМах. Но так даже лучше, по-моему. Режиссерская причуда, вызвавшая смех.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (yamamoto, 13/11/2012 - 01:01:03):Bjork поперхнулась булочкой



Мне понравилось, как Кайли спела.

Самоубийство странное, страшное как казнь. Погуляли, держась за руки, песенка, и вдребезги об асфальт... А Оскар с криком ааа-а сел в лимузин и поехал к обезьянам. Может, потому что обезьяны не просиживают вечеринки, плача в туалете и не самоубиваются после прогулок с песнями?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Berlin197150 2 апреля 2015, 12:51
при всей своей толерантности назвать сей опус художественным фильмом не могу. совершенно бессмысленный фильм с убогими попытками эпатировать зрителя. Даже Kylie Minogue, из-за которой в первую очередь пошел на фильм, разочаровала. Очень уж старовато выглядит и роль идиотская, как и все в этом нелепом фильме. Оценка - 0/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Тома 2 апреля 2015, 12:51
Удивительный стиль у этого фильма, поток ассоциаций, впечатлений, то, что в нем есть объяснить невозможно... Я смотрела и думала, не является ли наша жизнь чем-то вроде одной коротенькой роли Оскара? Только она у нас такая вобщем постоянная, а ведь этих ролей могло бы быть бесконечное количество... Мы все, как и он играем какие-то свои истории, предполагаемые окружением, другими персонажами и т.д. И нашей некоей сущностью. Ведь и во всех персонажах Оскара сквозит что-то узнаваемо, и в тоже время они так диаметрально различны. Сцена где он убивает чувака и делает из него себя, а потом убивает себя отлично придумана, напоминает Линча.

Судить об этом рационально бессмысленно, это как сон или стихи, или настроение... Мне жаль тех, кто не получил от этого фильма удовольствие, мне он очень понравился...

8/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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