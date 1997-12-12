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Постер фильма Компания Хьюго
5.0
Киноафиша Фильмы Компания Хьюго
5.0

Компания Хьюго

, 1997
Hugo Pool
США / мелодрама, комедия / 18+
Постер фильма Компания Хьюго
5.0

О фильме

Этот день Хьюго запомнила на всю жизнь. С самого утра в Лос-Анджелесе стояла дикая жара. Население медленно сходило с ума. Многие возлагали надежды только на Хьюго — ведь именно она взяла на себя заботу о бассейнах многих обитателей голливудского рая. А американец без собственного бассейна — что русский без водки.

Вот и начался для Хьюго долгий, долгий рабочий день. Безумный папаша. Мать, помешанная на тотализаторе. Голландский режиссер, накануне открывший огонь прямо на съемочной площадке. Итальянский мафиози, кайфующий от членовредительства. Все эти люди, — в чем-то смешные, в чем-то несчастные — встретились сегодня на пути Хьюго и навсегда изменили ее жизнь.

В ролях

Алисса Милано
Алисса Милано
Hugo
Марк Бун Джуниор
Марк Бун Джуниор
Pool Supply Man
Малкольм МакДауэлл
Малкольм МакДауэлл
Henry
Шон Пенн
Шон Пенн
Strange Hitchhiker
Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший
Franz
Кэти Мориарти
Кэти Мориарти
Minerva
Патрик Демпси
Патрик Демпси
Floyd
Шон Гленн
Andy
Кевин Дорман
Brendan Dawson
Man with Truck
Берт Ремсен
Sad Old Man
Режиссер Роберт Дауни ст
Сценарист Роберт Дауни ст, Лора Эрнст
Композитор Danilo Pérez
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1997
Премьера в мире 12 декабря 1997
Дата выхода
12 декабря 1997 Россия 16+
12 декабря 1997 Казахстан
12 декабря 1997 Украина
MPAA R
Сборы в мире $13 330
Производство BMG Independents, Nomadic Pictures
Другие названия
Hugo Pool, Las piscinas de Hugo, Chaude journée à L.A., Devojka sa bazena, Pancsolj, pancser!, Piscine - Incontri a Beverly Hills, Pool Girl, Simbassänger & kärlek, Sonhar em Los Angeles, Μια υπέροχη ζωή, Басейнът на Хюго, Компания Хьюго, ヒューゴ・プール

Рейтинг фильма

5.0
Оцените 14 голосов
5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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