Этот день Хьюго запомнила на всю жизнь. С самого утра в Лос-Анджелесе стояла дикая жара. Население медленно сходило с ума. Многие возлагали надежды только на Хьюго — ведь именно она взяла на себя заботу о бассейнах многих обитателей голливудского рая. А американец без собственного бассейна — что русский без водки.

Вот и начался для Хьюго долгий, долгий рабочий день. Безумный папаша. Мать, помешанная на тотализаторе. Голландский режиссер, накануне открывший огонь прямо на съемочной площадке. Итальянский мафиози, кайфующий от членовредительства. Все эти люди, — в чем-то смешные, в чем-то несчастные — встретились сегодня на пути Хьюго и навсегда изменили ее жизнь.