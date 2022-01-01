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Чертополох
Чертополох, 1987: актеры и роли
Ironweed
Чертополох
1987 / США
6.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Чертополох, 1987: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Эктор Бабенко
Héctor Babenco
В ролях
Джек Николсон
Jack Nicholson
Мэрил Стрип
Meryl Streep
Кэррол Бейкер
Майкл О’Киф
Michael O'Keefe
Дайан Венора
Diane Venora
Фред Гуинн
Fred Gwynne
Маргарет Уиттон
Margaret Whitton
Том Уэйтс
Tom Waits
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