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С детьми что-то не так С детьми что-то не так
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There's Something Wrong with the Children

С детьми что-то не так, 2023

2023 / США
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О фильме
Во время уик-энда за городом Маргарет и Бен проводят время с лучшими друзьями Элли и Томасом, и их маленькими дочерями. Когда во время лесной прогулки девочки бесследно исчезают, взрослые отчаянно пытаются их отыскать. Вернувшиеся на следующее утро целыми и невредимыми, девочки продолжают веселиться как ни в чем не бывало. Только Бен замечает, что с детьми что-то не так — в их поведении появляется зловещий и сверхъестественный подтекст - это уже не прежние милые чада, это уже какие-то инфернальные исчадия...
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2023
Режиссер
Роксанна Бенжамин
Роксанна Бенжамин
В ролях
Аманда Крю
Аманда Крю
Зак Гилфорд
Зак Гилфорд
Бриелла Гуиса
Дэвид Мэттл
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма С детьми что-то не так 2 постера
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