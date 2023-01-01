С детьми что-то не так, 2023

Во время уик-энда за городом Маргарет и Бен проводят время с лучшими друзьями Элли и Томасом, и их маленькими дочерями. Когда во время лесной прогулки девочки бесследно исчезают, взрослые отчаянно пытаются их отыскать. Вернувшиеся на следующее утро целыми и невредимыми, девочки продолжают веселиться как ни в чем не бывало. Только Бен замечает, что с детьми что-то не так — в их поведении появляется зловещий и сверхъестественный подтекст - это уже не прежние милые чада, это уже какие-то инфернальные исчадия...

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