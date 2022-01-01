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Суки
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Biches, Les

Суки, 1968

1968 / Франция / Италия
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13 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

Насыщенная саспенсом и эротикой история о двух любовницах-лесбиянках - Фредерике (Одран), богатой и элегантной женщине, и Вай (Жаклин Сассар), юной представительнице богемы, зарабатывающей на жизнь рисованием углем на тротуарах Парижа. Фредерика, которая уже соблазнила Вай и увезла ее на свою прекрасную виллу в Сент-Тропез, разрушает равновесие, когда соблазняет еще и архитектора Поля (Трентиньян). Вай любит их обоих и не может вынести мысли о том, что они могут бросить ее и бежать в Париж. Главную роль исполняет Стефани Одран (в то время реальная жена Шаброля). Корни триллера идут от Хичкока, но это чистый Шаброль. Расклад также знаком - любовный треугольник - но тонкий подход и выверенная режиссура дают в результате один из лучших его фильмов.

Стефани Одран получила Приз за лучшую женскую роль на МКФ в Западном Берлине.

6.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1968
Режиссер
Клод Шаброль
Клод Шаброль
В ролях
Жаклин Сассар
Жан-Луи Трентиньян
Жан-Луи Трентиньян
Нан Жермон
Серж Бенто
Доминик Зарди
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Суки 2 постера
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