Суки, 1968

Насыщенная саспенсом и эротикой история о двух любовницах-лесбиянках - Фредерике (Одран), богатой и элегантной женщине, и Вай (Жаклин Сассар), юной представительнице богемы, зарабатывающей на жизнь рисованием углем на тротуарах Парижа. Фредерика, которая уже соблазнила Вай и увезла ее на свою прекрасную виллу в Сент-Тропез, разрушает равновесие, когда соблазняет еще и архитектора Поля (Трентиньян). Вай любит их обоих и не может вынести мысли о том, что они могут бросить ее и бежать в Париж. Главную роль исполняет Стефани Одран (в то время реальная жена Шаброля). Корни триллера идут от Хичкока, но это чистый Шаброль. Расклад также знаком - любовный треугольник - но тонкий подход и выверенная режиссура дают в результате один из лучших его фильмов.

Стефани Одран получила Приз за лучшую женскую роль на МКФ в Западном Берлине.