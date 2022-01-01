Пусть умрет зверь, 1969

На безлюдной площади провинциального городка происходит трагедия — под колесами мчащегося на огромной скорости автомобиля погибает мальчик. Полиция ищет водителя, но безрезультатно — свидетелей нет. Безутешный отец, писатель Шарль Тэнье, одержимый жаждой мести, начинает собственное расследование. Он хочет не просто найти преступника, но и лично уничтожить его.

Спустя несколько месяцев, потраченных впустую, Шарль совершенно случайно выходит на след убийцы. Но, познакомившись с актрисой Элен Лансон, которая, как выясняется, была соучастницей преступления, Тэнье влюбляется в нее…