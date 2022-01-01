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Пусть умрет зверь
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Que la bête meure

Пусть умрет зверь, 1969

1969 / Франция / Италия
7.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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О фильме
На безлюдной площади провинциального городка происходит трагедия — под колесами мчащегося на огромной скорости автомобиля погибает мальчик. Полиция ищет водителя, но безрезультатно — свидетелей нет. Безутешный отец, писатель Шарль Тэнье, одержимый жаждой мести, начинает собственное расследование. Он хочет не просто найти преступника, но и лично уничтожить его.

Спустя несколько месяцев, потраченных впустую, Шарль совершенно случайно выходит на след убийцы. Но, познакомившись с актрисой Элен Лансон, которая, как выясняется, была соучастницей преступления, Тэнье влюбляется в нее…

7.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1969
Премьера в мире 4 сентября 1969
Режиссер
Клод Шаброль
Клод Шаброль
В ролях
Мишель Дюшоссуа
Каролина Селье
Жан Янн
Анук Фержак
Марк Ди Наполи
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Пусть умрет зверь 2 постера
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