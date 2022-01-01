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Люка Бельво
Люка Бельво
Lucas Belvaux
О персоне
Фильмография
Люка Бельво
Lucas Belvaux
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Дата рождения
14 ноября 1961
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Люка Бельво
Режиссер, актер. Родился 14 ноября 1961 года. Намюр, Бельгия.
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Фильмография Люка Бельво
Не в моем вкусе
мелодрама, драма
2014, Франция / Бельгия
6.0
Закон для бедных
драма, криминал, комедия
2006, Франция / Бельгия
0.0
Цыпленок под уксусом
детектив, комедия, мелодрама, криминал
1985, Франция
6.0
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