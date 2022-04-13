Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Мишель Буке
Мишель Буке
Michel Bouquet
О персоне
Фильмография
Фотографии
Мишель Буке
Michel Bouquet
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
6 ноября 1925
Возраст
96 лет
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
13 апреля 2022
Карьера
Актер
Биография Мишель Буке
Развернуть
Фильмография Мишель Буке
Ренуар. Последняя любовь
мелодрама, биография
2012, Франция
6.0
Маленькая комната
драма
2010, Швейцария / Люксембург
6.0
Отбивные
комедия, драма
2003, Франция
4.0
Все утра мира
мелодрама, драма, мюзикл, биография
1991, Франция
7.0
Тото-герой
драма
1991, Бельгия / Франция / Германия
7.0
Цыпленок под уксусом
детектив, комедия, мелодрама, криминал
1985, Франция
6.0
Отверженные
драма
1982, Франция
7.0
Игрушка
комедия
1976, Франция
7.0
Все фильмы
Фотографии Мишель Буке
Все фотографии
Все фотографии
Related video
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"