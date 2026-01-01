Роланд Вольф хочет написать книгу о Кристиане Леганьере, популярном ведущем телеигры. Леганьер приглашает Вольфа в свой загородный дом, обещая несколько дней пространных интервью. Однако вскоре Вольф убеждается, что весёлость и радушие хозяина — всего лишь маска, и только приподняв её, возможно будет написать книгу об истинном Леганьере. Но Леганьер всё тянет время, подкармливая гостя пустыми словами и обещаниями. У Вольфа тоже есть своя маска: он привёз собой пистолет и проявляет повышенный интерес не только к герою своей будущей книги, но и к женщине, которая была недавней гостьей в поместье. Здесь живет и крёстница Леганьера, Кристина, необычная девушка, прошедшая курс психической терапии. Срывая одна за другой маски с обитателей особняка, Вольф раскрывает убийственный заговор, осуществление которого он должен предотвратить, перехитрив лицемерного Леганьера.

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