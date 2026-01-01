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Постер фильма Маски
7.1
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7.1

Маски

, 1987
Masques
Франция / криминал, комедия / 18+
Постер фильма Маски
7.1

О фильме

Роланд Вольф хочет написать книгу о Кристиане Леганьере, популярном ведущем телеигры. Леганьер приглашает Вольфа в свой загородный дом, обещая несколько дней пространных интервью. Однако вскоре Вольф убеждается, что весёлость и радушие хозяина — всего лишь маска, и только приподняв её, возможно будет написать книгу об истинном Леганьере. Но Леганьер всё тянет время, подкармливая гостя пустыми словами и обещаниями. У Вольфа тоже есть своя маска: он привёз собой пистолет и проявляет повышенный интерес не только к герою своей будущей книги, но и к женщине, которая была недавней гостьей в поместье. Здесь живет и крёстница Леганьера, Кристина, необычная девушка, прошедшая курс психической терапии. Срывая одна за другой маски с обитателей особняка, Вольф раскрывает убийственный заговор, осуществление которого он должен предотвратить, перехитрив лицемерного Леганьера.

В ролях

Филипп Нуаре
Филипп Нуаре
Christian Legagneur
Робен Ренуччи
Робен Ренуччи
Roland Wolf
Бернадетт Лафон
Бернадетт Лафон
Patricia
Моник Шометт
Colette
Анн Броше
Catherine
Роже Дюма
Manu
Пьер-Франсуа Дюменио
Max
Пьер Нугаро
Gustave
Рене Деннси
Émilie
Ивонн Декад
Antoinette
Режиссер Клод Шаброль
Сценарист Одиль Барски, Клод Шаброль
Композитор Матьё Шаброль
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1987
Премьера в мире 1 января 1987
Дата выхода
11 февраля 1987 Франция
Производство MK2 Productions, Films A2
Другие названия
Masques, Masks, Máscaras, Маски, Masken, Masker, Maske, Maskene, Maski, Masky, Măști, Maszkok, Volto segreto, Μάσκες

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 11 голосов
6.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

Christian Legagneur [Последние слова, обращение к зрителям телешоу] Дамы и господа, у меня осталось сказать только одно, от всей души: идите н###!

Отзывы о фильме

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