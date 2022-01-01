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Смертельное оружие 4 Смертельное оружие 4
Киноафиша Фильмы Смертельное оружие 4 Смертельное оружие 4, 1998: актеры и роли
Lethal Weapon 4 Смертельное оружие 4 1998 / США
7.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Смертельное оружие 4, 1998: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ричард Доннер Ричард Доннер Richard Donner
В ролях
Мэл Гибсон Мэл Гибсон Mel Gibson Дэнни Гловер Дэнни Гловер Danny Glover Джо Пеши Джо Пеши Joe Pesci Рене Руссо Рене Руссо Rene Russo Крис Рок Крис Рок Chris Rock Джет Ли Джет Ли Jet Li Стив Кэхэн Steve Kahan Ким Чан Kim Chan
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