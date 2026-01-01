Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Смертельное оружие 4 Награды и номинации фильма Смертельное оружие 4

Награды и номинации фильма Смертельное оружие 4 1998

Золотая малина 1999 Золотая малина 1999
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1999 MTV Movie & TV Awards 1999
Best Action Sequence
Номинант
 Лучший злодей
Номинант
 Best Breakthrough Male Performance
Номинант
 Best Comedic Performance
Номинант
