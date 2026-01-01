Оповещения от Киноафиши
Киноафиша
Фильмы
Смертельное оружие 4
Награды и номинации фильма Смертельное оружие 4
Награды и номинации фильма Смертельное оружие 4 1998
Золотая малина 1999
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1999
Best Action Sequence
Номинант
Лучший злодей
Номинант
Best Breakthrough Male Performance
Номинант
Best Comedic Performance
Номинант
