Постер фильма Ведьмы
Рейтинги
6.0 Рейтинг IMDb: 5.9
Оцените
Киноафиша Фильмы Ведьмы

Ведьмы

Le streghe 18+
О фильме

О фильме

Это коллекция из пяти независимых киноновелл, снятых пятью режиссерами — классиками итальянского кинематографа.
Страна Франция / Италия
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 1967
Премьера в мире 22 февраля 1967
Дата выхода
1 сентября 1967 Германия 16
30 октября 1967 Дания
2 июля 1971 Испания
22 февраля 1967 Италия
22 марта 1970 Мексика
16 мая 1968 Нидерланды 18
12 марта 1969 США
5 февраля 1970 Уругвай
27 сентября 1968 Финляндия K-12
5 июня 1968 Франция TP
22 сентября 1967 Швеция 15
25 ноября 1967 Япония
Производство Dino de Laurentiis Cinematografica, Les Productions Artistes Associés
Другие названия
Le streghe, Hexen von heute, Las brujas, Les sorcières, Nadie engaña a una mujer, The Witches, A Magia da Mulher, As Bruxas, Boszorkányok, Czarownice, Elävältä poltettu noita, Hanayaka na majotachi, Häxorna, Heksene, Hvilke hekser!, Kudianebi, Les bruixes, Nykypäivän noitia, Oi magisses, Raganos, Vrăjitoarele, Οι μάγισσες, Ведьмы, Вещиците, 華やかな魔女たち
Режиссер
Мауро Болоньини
Витторио Де Сика
Витторио Де Сика
В ролях
Сильвана Мангано
Сильвана Мангано
Анни Жирардо
Анни Жирардо
Франсиско Рабаль
Франсиско Рабаль
Массимо Джиротти
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.0
Оцените 15 голосов
5.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

Слушать
саундтрек фильма Ведьмы
