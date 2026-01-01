Страна
Франция / Италия
Продолжительность
1 час 45 минут
Год выпуска
1967
Премьера в мире
22 февраля 1967
Дата выхода
|1 сентября 1967
|Германия
|
|16
|30 октября 1967
|Дания
|
|
|2 июля 1971
|Испания
|
|
|22 февраля 1967
|Италия
|
|
|22 марта 1970
|Мексика
|
|
|16 мая 1968
|Нидерланды
|
|18
|12 марта 1969
|США
|
|
|5 февраля 1970
|Уругвай
|
|
|27 сентября 1968
|Финляндия
|
|K-12
|5 июня 1968
|Франция
|
|TP
|22 сентября 1967
|Швеция
|
|15
|25 ноября 1967
|Япония
|
|
Производство
Dino de Laurentiis Cinematografica, Les Productions Artistes Associés
Другие названия
Le streghe, Hexen von heute, Las brujas, Les sorcières, Nadie engaña a una mujer, The Witches, A Magia da Mulher, As Bruxas, Boszorkányok, Czarownice, Elävältä poltettu noita, Hanayaka na majotachi, Häxorna, Heksene, Hvilke hekser!, Kudianebi, Les bruixes, Nykypäivän noitia, Oi magisses, Raganos, Vrăjitoarele, Οι μάγισσες, Ведьмы, Вещиците, 華やかな魔女たち