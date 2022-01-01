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Ведьмы
Киноафиша Фильмы Ведьмы Ведьмы, 1967: актеры и роли
Le streghe Ведьмы 1967 / Франция / Италия
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Ведьмы, 1967: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Мауро Болоньини Mauro Bolognini Витторио Де Сика Витторио Де Сика Vittorio De Sica Пьер Паоло Пазолини Пьер Паоло Пазолини Pier Paolo Pasolini Франко Росси Franco Rossi Лукино Висконти Luchino Visconti
В ролях
Сильвана Мангано Сильвана Мангано Silvana Mangano Анни Жирардо Анни Жирардо Annie Girardot Франсиско Рабаль Francisco Rabal Массимо Джиротти Massimo Girotti Вероник Венделл Эльза Албани Клара Каламаи Clara Calamai Клинт Иствуд Клинт Иствуд Clint Eastwood
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