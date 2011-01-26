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Poster of Shapito-shou: Uvazhenie i sotrudnichestvo
7.5
Shapito-shou: Uvazhenie i sotrudnichestvo - Trailer
Kinoafisha Films Shapito-shou: Uvazhenie i sotrudnichestvo
7.5

Shapito-shou: Uvazhenie i sotrudnichestvo

, 2011
Shapito-shou: Uvazhenie i sotrudnichestvo
Russia / Comedy / 18+
Trailers
Poster of Shapito-shou: Uvazhenie i sotrudnichestvo
7.5
Shapito-shou: Uvazhenie i sotrudnichestvo - Trailer
Shapito-shou: Uvazhenie i sotrudnichestvo  Trailer

Cast

Pyotr Mamonov
Pyotr Mamonov
Father
Vera Strokova
Vera Strokova
Sergei Popov
Aleksei Podolsky
Valery Zavodovsky
Yuliya Govor
Reporter
Jim Avignon
Avignon
Stas Baretskiy
The owner chapiteau
Dmitriy Bogdan
Dmitriy Bogdan
Senja
Stepan Devonin
Stepan Devonin
Son
Sergei Kuzmenko
Roma-Legend
Anton Kuznetsov
Anton Kuznetsov
Soundman
Director Sergey Loban
Writer Marina Potapova
Composer Zhak Polyakov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2011
World premiere 26 January 2011
Release date
26 January 2011 Russia Organic Films
26 January 2012 Belarus
16 July 2014 France
26 January 2012 Kazakhstan
26 January 2012 Ukraine
Production INmotion Films, Organic Films, Passenger Film Studio
Also known as
Shapito-shou: Uvazhenie i sotrudnichestvo, Shapito show - partie 1, Шапито-шоу: Уважение и сотрудничество, Shapito show - partie 2, Chapiteau Show: Respect and Cooperation - Part 2, Chapiteau Show, Shapito Show

Film rating

7.5
Rate 11 votes
7.5 IMDb
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Shapito-shou: Uvazhenie i sotrudnichestvo - Trailer
Shapito-shou: Uvazhenie i sotrudnichestvo Trailer
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